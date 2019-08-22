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РИА Новости

Ардерн ответила на продажу на Украине "манифеста" стрелка из Крайстчерча

08:47 22.08.2019
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© AP Photo / Mark BakerПолиция возле мечети в Линвуде, Крайстчерч, Новая Зеландия. 15 марта 2019
Полиция возле мечети в Линвуде, Крайстчерч, Новая Зеландия. 15 марта 2019
© AP Photo / Mark Baker
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Новая Зеландия свяжется с правительством Украины, на территории которой продается полный текст "манифеста" Брентона Тарранта, обвиняемого в стрельбе в новозеландском городе Крайстчерч, где погибли почти 50 человек, сообщает газета New Zealand Herald.
По словам премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн неонацисты продавали за 4 доллара полный текст 87-страничного документа в твердом переплете, используя веб-сайт с зашифрованным мессенджером.
Полиция в районе мечети в Крайстчерче, где произошло нападение
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"Я без колебаний попросила министерство иностранных дел связаться (с Украиной - Прим. ред.)", - приводит газета слова премьер-министра.
Ардерн назвал факт продажи "отвратительным", но добавила, что страна может контролировать только то, что происходит в пределах ее юрисдикции.
В середине марта в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) произошла стрельба, в результате которой, по данным полиции, погибли 50 человек, еще 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Одному человеку, 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту, предъявлены обвинения в убийстве.
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Нападение на мечети в Новой ЗеландииДжасинда АрдернНовая ЗеландияУкраинаВ мире
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