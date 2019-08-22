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РИА Новости

В Ачинском районе нашли 14 снарядов после взрывов на военном складе

08:35 22.08.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоенные саперы проверили территорию поселка рядом с горевшим складом в Ачинском районе
Военные саперы проверили территорию поселка рядом с горевшим складом в Ачинском районе
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Военные саперы проверили территорию поселка рядом с горевшим складом в Ачинском районе
КРАСНОЯРСК, 22 авг - РИА Новости. Специалисты в среду нашли 14 снарядов в деревне Каменка, пострадавшей в результате серии взрывов на военном складе в Ачинском районе Красноярского края, сообщается в сводке красноярского краевого учреждения (КГКУ)" Спасатель".
"Обнаружено 14 снарядов", - говорится в сообщении.
В первый раз взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, пожар тушили около суток. Из 20-километровой зоны вокруг места ЧП эвакуировали более 16 тысяч человек. Вскоре людям разрешили возвращаться домой, но вечером 9 августа прогремели новые взрывы. Население Каменки в количестве более 1200 человек было эвакуировано. Людей разместили в пункте временного размещения. Большая часть устроилась у родственников. По данным Минобороны, повторную детонацию зарядов вызвало попадание молнии, поскольку в ходе первого ЧП на складе сломался молниеотвод. Причина же первого пожара пока не ясна.
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ЧП на военном складе в Красноярском краеКрасноярский крайКрасноярскПроисшествия
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