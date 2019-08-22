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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг

08:09 22.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Теплая погода в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Теплая погода ожидает москвичей в четверг, воздух в столице прогреется до 26 градусов, вечером местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В Москве и по области переменная облачность, во второй половине дня местами кратковременные дожди, возможны и слабые локальные грозы. Температура 24-26 в столице, 22-27 в Подмосковье", - сказал Леус.
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Метеоролог добавил, что в начале дня ветер будет юго-восточный, его скорость составит 2-7 метров в секунду, затем он поменяет направление на северо-западное и будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, а при грозе будет порывистым.
Синоптик отметил, что атмосферное давление продолжает расти и к вечеру составит 758 миллиметров ртутного столба.
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