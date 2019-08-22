Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг

"В Москве и по области переменная облачность, во второй половине дня местами кратковременные дожди, возможны и слабые локальные грозы. Температура 24-26 в столице, 22-27 в Подмосковье", - сказал Леус.

Метеоролог добавил, что в начале дня ветер будет юго-восточный, его скорость составит 2-7 метров в секунду, затем он поменяет направление на северо-западное и будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, а при грозе будет порывистым.