В Якутии остаются более 60 природных пожаров

"По оперативным данным на 22 августа, за прошедшие сутки в республике потушено 39 пожаров в зоне контроля на общей площади 212 587 гектаров… Ведутся работы по тушению пяти лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, в зоне обслуживания составляет 254 гектара. На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда под наблюдением 60 зарегистрированных термоточек. Огнем пройдено 555 223 гектара", - сообщили в пресс-службе.