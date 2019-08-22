Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-22T07:55Z
https://ria.ru/20190822/1557769210.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155289/38/1552893853_0:318:3076:2048_1036x0_80_0_0_e84177bd0a604e7ac59c4ba544af32dc.jpg
РИА Новости

В Якутии остаются более 60 природных пожаров

07:46 22.08.2019 (обновлено: 07:55 22.08.2019)
215
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкДым от лесных пожаров
Дым от лесных пожаров
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Дым от лесных пожаров
ЯКУТСК, 22 авг – РИА Новости. Более 60 природных пожаров остается в Якутии в зонах контроля и тушения, за прошедшие сутки в республике потушено 39 очагов, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.
"По оперативным данным на 22 августа, за прошедшие сутки в республике потушено 39 пожаров в зоне контроля на общей площади 212 587 гектаров… Ведутся работы по тушению пяти лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, в зоне обслуживания составляет 254 гектара. На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда под наблюдением 60 зарегистрированных термоточек. Огнем пройдено 555 223 гектара", - сообщили в пресс-службе.
На тушение лесных пожаров привлечены 206 человек, 11 единиц техники.
Ранее сообщалось, что с начала пожароопасного сезона в Якутии потушено свыше 200 лесных пожаров на площади более восьми тысяч гектаров. Глава региона Айсен Николаев поручил усилить работы по тушению в северных районах.
Тушение лесных пожаров
21 августа, 16:15РИА Новости
Рослесхоз заявил о стабилизации ситуации с лесными пожарами по всей России
000011
Обсудить 0
ЯкутияПроисшествия
Рекомендуем
Паводок
На Дальнем Востоке за сутки вода ушла из шести населенных пунктов
РИА
Новости
Задержание
В Якутии задержали начальника отдела МВД по Алданскому району
Военные саперы проверили территорию поселка рядом с горевшим складом в Ачинском районе
В Ачинском районе нашли 14 снарядов после взрывов на военном складе
Штаб-квартира ВТО в Женеве
Бывший переговорщик России в ВТО сомневается, что США выйдут из организации
Лента
новостей
Последствия сильного дождя
В Находке ввели режим ЧС из-за ливня
Электронная сигарета
В Индии предложили запретить производство и импорт электронных сигарет
Участники акции протеста в Гонконге. 17 августа 2019
Генконсульство России посоветовало избегать людных мест в Гонконге
Филарет Денисенко на заседании Верховной рады
Филарет обвинил "новую церковь" в закрытии банковского счета его структуры
Пожарные в Азербайджане
В Баку горит рынок стройматериалов на площади 1,5 тысячи "квадратов"
Акция протеста в Гонконге
В Гонконге прошел митинг школьников против законопроекта об экстрадиции
Страница Facebook
Facebook удалил несколько десятков аккаунтов из-за связей с военными Мьянмы
Машина скорой помощи в Польше
В Польше погиб подросток после удара молнии
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
Евросоюз готовится ко всем сценариям Brexit, заявил Макрон
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Военные не согласовали видеотрансляцию на 35 участках на выборах в МГД
Паводок в Хабаровске
Число подтопленных населенных пунктов в Хабаровском крае выросло до 54
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:10Эксперт объяснил, что стало точкой падения дипотношений СССР и Германии
00:50Закон об увеличении акцизов принесет Дагестану дополнительно 1 млрд рублей
00:47В Крыму стартует фестиваль Koktebel Jazz Party
00:44Комиссия Госдумы по вмешательству в дела РФ проведет первое заседание
00:40Исследование показало, сколько россиян хотят жить в "умном доме"
00:39YouTube отключил 210 каналов, пытавшихся влиять на ситуацию в Гонконге
00:34Пытавшиеся покинуть Украину туристы уничтожили свои паспорта
00:34Панда Бэй Бэй вскоре вернется в Китай из США
00:28Полянский выразил надежду, что у США возобладает здравый смысл
00:13Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
00:09Опубликованы документы о жизни в Молдавской ССР во Вторую мировую войну
23:54Дагестанский чиновник "состарился" на 34 года ради пенсии
23:52Китай призвал США воздержаться от размещения РСМД в АТР
23:48Помпео напомнил Трюдо о необходимости увеличивать взнос Канады в НАТО
23:44Китай не будет участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
23:40Постпред Китая при ООН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
23:29Китай призвал Россию и США продлить СНВ-3
23:25Коэн сравнил количество нестратегических ядерных боеголовок у России и США
23:20На Сардинии туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа
23:08МК-41 в Румынии можно переделать под "Томагавки", заявил Полянский
Лента новостейМолния