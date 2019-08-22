В Якутии остаются более 60 природных пожаров

ЯКУТСК, 22 авг – РИА Новости. Более 60 природных пожаров остается в Якутии в зонах контроля и тушения, за прошедшие сутки в республике потушено 39 очагов, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.
"По оперативным данным на 22 августа, за прошедшие сутки в республике потушено 39 пожаров в зоне контроля на общей площади 212 587 гектаров… Ведутся работы по тушению пяти лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, в зоне обслуживания составляет 254 гектара. На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда под наблюдением 60 зарегистрированных термоточек. Огнем пройдено 555 223 гектара", - сообщили в пресс-службе.
На тушение лесных пожаров привлечены 206 человек, 11 единиц техники.
Ранее сообщалось, что с начала пожароопасного сезона в Якутии потушено свыше 200 лесных пожаров на площади более восьми тысяч гектаров. Глава региона Айсен Николаев поручил усилить работы по тушению в северных районах.