В Находке автомобили "плавают" по городу из-за сильного ливня

ВЛАДИВОСТОК, 22 авг – РИА Новости. Сильный ливень привел к подтоплению микрорайона "Южный" в Находке Приморского края, сообщил РИА Новости представитель администрации города.

В соцсетях распространяются видеоролики, на которых видно, как вода заливает салоны общественного транспорта, автомобили практически "плавают". Также опубликовано видео из подтопленного торгового центра.

"Это последствия сильнейшего ливня, который начался вчера и продолжался всю ночь – дождь шел стеной, выпало более 50 миллиметров осадков", - сказали в администрации.

По словам собеседника агентства, затопленный район находится в низине, ливневка не справляется с таким количеством воды. На подтопленном участке города нет жилых домов.

"Здесь расположен большой торговый центр, на расстоянии примерно 700 метров жилых домов нет", - пояснил собеседник агентства.