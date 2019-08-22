Госкомиссия разрешила пуск ракеты "Союз" с роботом "Федором"

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Государственная комиссия во время заседания на космодроме Байконур приняла решение о допуске ракеты "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-14" и роботом "Федором" к старту.

"Государственная комиссия приняла решение о готовности ракеты-носителя "Союз-2.1а" к заправке и пуску, который запланирован в 06.38 мск", - говорится в сообщении в Twitter Роскосмоса.

Робот отправится в космос на 17 дней. Его возвращение планируется на 7 сентября.

Помимо того, что впервые в космос полетит российский человекоподобный робот, это будет первый запуск пилотируемого космического корабля "Союз" на новой ракете "Союз-2.1а". Полет корабля пройдет в беспилотном режиме для тестирования взаимодействия новой ракеты и системы аварийного спасения. Проверка необходима в преддверии перевода с 2020 года на носитель "Союз-2.1а" всех пилотируемых запусков.

Новая ракета получила российскую цифровую систему управления. Она придет на замену используемой сейчас ракете "Союз-ФГ" с украинской аналоговой системой управления. Последний пуск "Союза-ФГ" планируется в сентябре. Чтобы новую ракету допустили к полетам с космонавтами, ее необходимо квалифицировать успешным полетом и срабатыванием системы аварийного спасени.