Губернатор штата Вашингтон отказался от участия в предвыборной гонке

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Губернатор штата Вашингтон демократ Джей Инсли заявил о том, что прекращает участие в гонке за пост президента США на выборах в 2020 году.

Следующие президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года, и действующий президент Дональд Трамп, как ожидается, будет баллотироваться на второй срок. Ранее о своем намерении баллотироваться на пост президента заявил сенатор-демократ Берни Сандерс и ряд других известных представителей Демократической партии.