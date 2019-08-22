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РИА Новости

Губернатор штата Вашингтон отказался от участия в предвыборной гонке

05:20 22.08.2019
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© РИА Новости / Алексей БерезинВыборы в США
Выборы в США
© РИА Новости / Алексей Березин
Выборы в США. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Губернатор штата Вашингтон демократ Джей Инсли заявил о том, что прекращает участие в гонке за пост президента США на выборах в 2020 году.
"Стало ясно.., что я не стану президентом, поэтому сегодня вечером я прекращаю участие в гонке", - заявил Инсли в эфире телеканала MSNBC.
Следующие президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года, и действующий президент Дональд Трамп, как ожидается, будет баллотироваться на второй срок. Ранее о своем намерении баллотироваться на пост президента заявил сенатор-демократ Берни Сандерс и ряд других известных представителей Демократической партии.
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