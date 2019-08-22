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РИА Новости

С-300 отразили на учениях "ракетный удар" противника

04:52 22.08.2019
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных стрельб комплексов С-300 "Фаворит" и других систем противовоздушной обороны (ПВО) Южного военного округа.
Расчеты С-300 в Астраханской области в ходе учений отразили массированный ракетный удар условного противника, сообщила пресс-служба ЮВО. Также проводились стрельбы из комплексов "Панцирь-С", "Тунгуска", "Шилка" и других.
В учениях приняли участие более двух тысяч военнослужащих и около 2,5 тысяч единиц военной и спецтехники, в том числе более 100 самолетов и вертолетов.
На защите Крыма: Панцирь и С-400 отразили удар с моря во время учений
7 июня 2018, 11:17РИА Новости
На защите Крыма: "Панцирь" и С-400 отразили "удар с моря" во время учений
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Южный военный округЗРК С-300Астраханская областьБезопасность
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