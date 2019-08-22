С-300 отразили на учениях "ракетный удар" противника

Расчеты С-300 в Астраханской области в ходе учений отразили массированный ракетный удар условного противника, сообщила пресс-служба ЮВО. Также проводились стрельбы из комплексов "Панцирь-С", "Тунгуска", "Шилка" и других.

В учениях приняли участие более двух тысяч военнослужащих и около 2,5 тысяч единиц военной и спецтехники, в том числе более 100 самолетов и вертолетов.