Эксперт призвал запретить раздачу бумажных флажков с российским триколором

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Навязчивую раздачу бумажных флажков с российским триколором на массовых мероприятиях надо запретить, чтобы не провоцировать неуважительное отношение к государственному символу, считает гендиректор компании "Символъ", являющейся официальным поставщиком государственных флагов РФ управления делами президента, Сергей Бабенко.

День государственного флага РФ отмечается 22 августа.

"Я считаю, что нужно удерживаться от "всучения"... То, что вы видите, – раздаются бумажные или пленочные версии флажков, условно говоря. То есть это похоже на флажок, но чаще всего не является флагом, это изображение флага. Вот поэтому его легко так бросают... Изображение государственного флага на каком-то предмете, на мой взгляд, - это не совсем корректное мероприятие", - сказал Бабенко РИА Новости.

Комментируя проблему небрежного отношения россиян к таким флажкам, эксперт подчеркнул, что она коренится в низком качестве самих флажков и в агрессивной манере их навязывания людям. Он отметил, что необходимо "изменить традицию".

По словам Бабенко, если и не отказываться от самой идеи раздачи флажков, то стоит мастерить их из ткани, а не из бумаги и полимерной пленки, как это с целью дешевизны делают в большинстве случаев. Также нужно отказаться от принудительной раздачи. Стоит не предлагать флажки каждому прохожему, но установить корзины с флагами, чтобы все желающие могли взять себе флажок, считает он.

Эксперт добавил, что, если не получится отказаться от массовой раздачи, стоит проработать способ утилизации флажков, чтобы после мероприятий не приходилось "выбрасывать государственные флаги". По его словам, единственно возможный способ правильной утилизации – это разделение триколора по полосам, чтобы люди выбрасывали не флаг, а его отдельные части.

Рассуждая о традициях, связанных с использованием российского флага, эксперт отмечает, что России не хватает документа, который бы регламентировал правила изображения триколора на разных материалах. Также необходимо четко прописать, какие оттенки цветов допустимо использовать для изображения флага.