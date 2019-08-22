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РИА Новости

В России набирает популярность грудное вскармливание, сообщил эксперт

03:51 22.08.2019
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© РИА Новости / Александр Паниотов / Перейти в фотобанкГрудное вскармливание
Грудное вскармливание
© РИА Новости / Александр Паниотов
Перейти в фотобанк
Грудное вскармливание. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Процент матерей в России, которые предпочитают кормить детей грудью, растет, при этом рождаемость в стране падает, рассказал РИА Новости директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский.
По данным Росстата, в 2016 году на 1,889 миллиона детей приходилось 757,8 тысячи кормящих матерей, в 2017 году это соотношение составляло 1,69 миллиона - 737 тысяч, а в 2018 году родились 1,604 миллиона младенцев, при этом кормить решили 690,4 тысячи матерей. Большинство россиянок кормит детей до года.
"Получается, что сейчас в расчете на число родившихся - больше кормящих, чем в 2016 году, пропорция стала лучше, немного, но лучше", - сказал Вишневский.
Он пояснил, что если в 2016 году процент кормящих составлял 40%, то в 2018 уже 43%.
Эксперт отметил, что рождаемость падает "потому, что снижается число женщин - в этом нет ничего ужасного, но когда дают только голые цифры - не все умеют с ними обращаться, и идет волна неверных трактовок".
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