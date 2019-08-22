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РИА Новости

Все выпущенные косатки из "китовой тюрьмы" добрались до Шантарских островов

02:45 22.08.2019
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© Фото : ВНИРОВыпуск косаток на мысе Перовского в Хабаровском крае
Выпуск косаток на мысе Перовского в Хабаровском крае
© Фото : ВНИРО
Выпуск косаток на мысе Перовского в Хабаровском крае
ВЛАДИВОСТОК, 22 авг – РИА Новости. Ученые установили, что выпущенные на волю косатки из "китовой тюрьмы" добрались до мест традиционного обитания своих диких сородичей и имеют высокие шансы объединиться с ними, сообщает Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Такие данные ученые получили с помощью анализа сигналов со спутниковых меток, установленных на животных, а также визуального мониторинга.
"Все выпущенные животные в конечном итоге пришли к Шантарским островам, там, где их и выловили и где могут быть их природные семьи. Во время нахождения в неволе они не утратили природных инстинктов – можно с уверенностью сказать, что они начали самостоятельно добывать себе пищу и устанавливать социальные связи с дикими сородичами", - отметил заместитель директора по научной работе ВНИРО Вячеслав Бизиков.
В ходе мониторинга в районе Шантарских островов было обнаружено пять семей диких косаток - всего более 30 особей, а недавно были получены данные, что в районе бухты Константина косатка со спутниковой меткой движется в группе диких сородичей.
Выпуск на волю косаток из китовой тюрьмы
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Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили 27 июня, вторую группу из трех косаток - 16 июля, третью партию из трех косаток - 6 августа. Сейчас в "китовой тюрьме", по предварительным данным, остаются 81 белуха и две косатки.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.
Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
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