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РИА Новости

Из заповедника в Приморье уведут выброшенную северокорейскую шхуну

02:31 22.08.2019 (обновлено: 08:20 22.08.2019)
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© Фото : Марина Склярова Северокорейская шхуна выброшенная тайфуном на берег в Дальневосточном морском заповеднике в Приморье
Северокорейская шхуна выброшенная тайфуном на берег в Дальневосточном морском заповеднике в Приморье
© Фото : Марина Склярова
ВЛАДИВОСТОК, 22 авг – РИА Новости. Северокорейскую шхуну, которую тайфун выбросил на берег в Дальневосточном морском заповеднике в Приморье, окружили боновыми заграждениями для предотвращения возможного разлива топлива, планируется увести судно с охраняемой территории.
Ранее пограничники проинформировали, что иностранные суда запросили разрешение переждать тайфун "Кроса" на прошлой неделе близ российского берега. Многие шхуны находились в крайне плачевном состоянии и подняли флаг "терплю бедствие". С нормализацией погоды сотни северокорейских шхун ушли из российских вод. С разбитых штормом судов КНДР было снято 75 рыбаков, их отправили на родину. Девятнадцатого августа сообщалось, что одну из шхун выбросило на акваторию бухты Астафьева на территории заповедника. Разлива топлива на момент выброса не было.
Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, вода вокруг выброшенной шхуны чистая, разлива топлива нет. Также топлива не наблюдается в трюме судна. Шхуна окружена боновыми заграждениями.
Старший государственный инспектор в области охраны Дальневосточного морского заповедника Андрей Новак сообщил журналистам, что инспекторы переходят на усиленный режим работы при непогоде из-за северокорейских судов.
© Фото : Марина Склярова Северокорейская шхуна выброшенная тайфуном на берег в Дальневосточном морском заповеднике в Приморье
Северокорейская шхуна выброшенная тайфуном на берег в Дальневосточном морском заповеднике в Приморье
© Фото : Марина Склярова
Северокорейская шхуна выброшенная тайфуном на берег в Дальневосточном морском заповеднике в Приморье
"Хлопот они доставляют: любое изменение погоды - и мы несем усиленный режим службы из-за таких суденышек, которые выбрасывает на берег. Судно здесь стоит, и внутри находятся горюче-смазочные материалы, которые имеют возможность выхода на акваторию особо охраняемой территории заповедника... Мы должны проконтролировать, чтобы местные власти приняли меры к транспортировке судна", - сказал Новак.
По его словам, увести судно из бухты можно совместными силами. На месте выброса шхуны организована охрана, поставлены в известность погрануправление, местные власти и ОВД для обеспечения порядка.
Старший госинспектор в области охраны окружающей среды Дальневосточного морского заповедника Алексей Грибанов рассказал журналистам, что у учреждения создан резерв по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов - порядка 200 тысяч рублей на все мероприятия при возможном разливе на территории и на сопредельной акватории.
© Фото : Марина Склярова Северокорейская шхуна выброшенная тайфуном на берег в Дальневосточном морском заповеднике в Приморье
Северокорейская шхуна выброшенная тайфуном на берег в Дальневосточном морском заповеднике в Приморье
© Фото : Марина Склярова
Северокорейская шхуна выброшенная тайфуном на берег в Дальневосточном морском заповеднике в Приморье
"Снять двигатель (северокорейской шхуны) невозможно. Выделены жидкие сорбенты и торфяной сорбент, которые отвечают всем нормам природоохранного законодательства. Мы выехали на территорию, поставили боновые заграждения, обработали поверхности изнутри сорбентом. Все находится под контролем", - отметил Грибанов.
По его словам, рассматривается возможность того, что компания, имеющая профессиональный флот, уберет судно с территории заповедника. Грибанов также отметил, что два случая нарушения северокорейскими рыбаками границ заповедника фиксировались в прошлом году - они были переданы пограничникам. В этом году таких ситуаций не было.
Дальневосточный морской заповедник был создан для сохранения природной среды наиболее богатого по составу морской и островной фауны и флоры залива Петра Великого Японского моря и генофонда морских организмов. Площадь заповедника - 64,3 тысячи гектаров, в том числе 63 тысячи гектаров морской акватории. В состав заповедника входит 11 островов. В заповеднике есть единственное в России место гнездования желтоклювой цапли и малой колпицы, а также одно из крупнейших в заливе Петра Великого лежбищ ларги.
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