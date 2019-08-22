Хуситы объявили о нанесении удара по штабу саудовской армии в Джизане

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что нанесли удар баллистической ракетой по оперативному штабу саудовской армии в провинции Джизан на юго-западе Саудовской Аравии, об этом сообщил подконтрольный хуситам телеканал Йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что нанесли удар баллистической ракетой по оперативному штабу саудовской армии в провинции Джизан на юго-западе Саудовской Аравии, об этом сообщил подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира"

В прошлую субботу хуситы атаковали с помощью беспилотников месторождение и нефтеперерабатывающий завод в районе Шейба в Саудовской Аравии, в результате чего загорелось газовое предприятие на территории месторождения. В ответ арабская коалиция нанесла удары по позициям мятежников на севере Йемена.

Представитель хуситов заявил, что баллистическая ракета средней дальности поразила оперативный штаб саудовской армии в городе Самита в провинции Джизан. По его словам, имеется "большое число убитых и раненых".

Власти Саудовской Аравии пока не комментировали эту информацию.