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РИА Новости

Хуситы объявили о нанесении удара по штабу саудовской армии в Джизане

00:42 22.08.2019 (обновлено: 10:45 22.08.2019)
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© AFP 2019 / Fayez NureldineВоеннослужащие Саудовской Аравии в округе Джизан
Военнослужащие Саудовской Аравии в округе Джизан
© AFP 2019 / Fayez Nureldine
Военнослужащие Саудовской Аравии в округе Джизан. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что нанесли удар баллистической ракетой по оперативному штабу саудовской армии в провинции Джизан на юго-западе Саудовской Аравии, об этом сообщил подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира".
В прошлую субботу хуситы атаковали с помощью беспилотников месторождение и нефтеперерабатывающий завод в районе Шейба в Саудовской Аравии, в результате чего загорелось газовое предприятие на территории месторождения. В ответ арабская коалиция нанесла удары по позициям мятежников на севере Йемена.
Представитель хуситов заявил, что баллистическая ракета средней дальности поразила оперативный штаб саудовской армии в городе Самита в провинции Джизан. По его словам, имеется "большое число убитых и раненых".
Власти Саудовской Аравии пока не комментировали эту информацию.
В Йемене с августа 2014 года продолжается военное противостояние между силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и шиитскими мятежниками. С марта 2015 года в военные действия на стороне Хади вступили ряд арабских стран во главе с Саудовской Аравией. С этого момента хуситы стали наносить удары на территории королевства в ответ на бомбежки их объектов на территории Йемена.
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