Группа неизвестных сорвала мероприятие в Сахаровском центре в Москве

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Группа неизвестных людей сорвала мероприятие в Сахаровском центре в Москве, сообщил РИА Новости исполнительный директор центра Сергей Лукашевский.
"Ворвались в центр, спели песню, потом приехала полиция. Мероприятие закончилось в другом помещении", - сказал он.
Он назвал ворвавшихся в центр людей националистами.
Подтверждением этой информации от правоохранительных органов РИА Новости не располагает.
Сахаровский центр - музей, учрежденный международной неправительственной организацией "Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова". Центр выступает за сохранение памяти о жертвах политических репрессий во времена СССР и за упрочнение ценностей демократического общества.