Группа неизвестных сорвала мероприятие в Сахаровском центре в Москве

Здания музея и выставочного зала Сахаровского центра в Москве. Архивное фото

Здания музея и выставочного зала Сахаровского центра в Москве

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Группа неизвестных людей сорвала мероприятие в Сахаровском центре в Москве, сообщил РИА Новости исполнительный директор центра Сергей Лукашевский.

"Ворвались в центр, спели песню, потом приехала полиция. Мероприятие закончилось в другом помещении", - сказал он.

Он назвал ворвавшихся в центр людей националистами.

Подтверждением этой информации от правоохранительных органов РИА Новости не располагает.