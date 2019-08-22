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РИА Новости

Группа неизвестных сорвала мероприятие в Сахаровском центре в Москве

00:31 22.08.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдания музея и выставочного зала Сахаровского центра в Москве
Здания музея и выставочного зала Сахаровского центра в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здания музея и выставочного зала Сахаровского центра в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Группа неизвестных людей сорвала мероприятие в Сахаровском центре в Москве, сообщил РИА Новости исполнительный директор центра Сергей Лукашевский.
"Ворвались в центр, спели песню, потом приехала полиция. Мероприятие закончилось в другом помещении", - сказал он.
Он назвал ворвавшихся в центр людей националистами.
Подтверждением этой информации от правоохранительных органов РИА Новости не располагает.
Сахаровский центр - музей, учрежденный международной неправительственной организацией "Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова". Центр выступает за сохранение памяти о жертвах политических репрессий во времена СССР и за упрочнение ценностей демократического общества.
Сотрудники полиции
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