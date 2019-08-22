В "Зарядье" покажут три фильма об экологии

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Онлайн-кинотеатр tvzavr представит три уникальных фильма об экологии в парке "Зарядье" в лектории "Заповедное посольство" на фестивале #ПокаЛето 24-25 августа.

В первый день будет показан художественный фильм "Тропы", во второй – две документальных работы о красоте и уникальности нашей планеты "Соль земли" и "Земля. Один потрясающий день".

"Тропы" – экранизация книги о паломничестве юной девушки через всю Австралию. В пути ее сопровождают только четыре верблюда и собака. Главную роль сыграла Мия Васиковска, известная по фильмам "Алиса в Стране чудес" и "Багровый пик". Репортера, который иногда навещал ее в течение ее путешествия сыграл Адам Драйвер.

"Соль Земли" – документальная картина известного фотожурналиста Себастьяна Сальгадо, который вместе со съемочной группой посещает самые страшные и в тоже время прекрасные уголки нашей планеты, постепенно выстраивая свой творческий путь и понимая, насколько его работы могут повлиять на людей и их отношение к окружающей среде.

"Земля. Один потрясающий день" – лента, дающая прочувствовать удивительное волшебство течения жизни, которое все мы привыкли считать чем-то обыденным.