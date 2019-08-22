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РИА Новости
Культура

В "Зарядье" покажут три фильма об экологии

09:02 22.08.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПарк "Зарядье"
Парк Зарядье
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Онлайн-кинотеатр tvzavr представит три уникальных фильма об экологии в парке "Зарядье" в лектории "Заповедное посольство" на фестивале #ПокаЛето 24-25 августа.
В первый день будет показан художественный фильм "Тропы", во второй – две документальных работы о красоте и уникальности нашей планеты "Соль земли" и "Земля. Один потрясающий день".
"Тропы" – экранизация книги о паломничестве юной девушки через всю Австралию. В пути ее сопровождают только четыре верблюда и собака. Главную роль сыграла Мия Васиковска, известная по фильмам "Алиса в Стране чудес" и "Багровый пик". Репортера, который иногда навещал ее в течение ее путешествия сыграл Адам Драйвер.
"Соль Земли" – документальная картина известного фотожурналиста Себастьяна Сальгадо, который вместе со съемочной группой посещает самые страшные и в тоже время прекрасные уголки нашей планеты, постепенно выстраивая свой творческий путь и понимая, насколько его работы могут повлиять на людей и их отношение к окружающей среде.
"Земля. Один потрясающий день" – лента, дающая прочувствовать удивительное волшебство течения жизни, которое все мы привыкли считать чем-то обыденным.
Онлайн-кинотеатр tvzavr – один из лидеров рынка легального онлайн-видео в России. Он начал свою деятельность в 2010 году.
Концертный зал Зарядье
9 августа, 10:20РИА Недвижимость
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