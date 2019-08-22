Эксперты выяснили, как часто туристы выбирают маршруты по советам блогеров

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Каждый десятый российский турист планирует маршрут поездки, опираясь на отзывы и обзоры популярных интернет-блогеров. Почти столько же (11%) доверяют советам из телешоу о путешествиях, сообщает Ostrovok.ru.

Аналитики сервиса опросили более 1 500 пользователей соцсетей и выяснили, какие источники информации они используют при планировании тура.

Женщины чаще всего ищут сведения о месте, которое планируют посетить, на сайтах отзывов путешественников – к ним обращаются 27% опрошенных, а подсказкам друзей и родственников доверяют 18% респонденток. Среди мужчин эти варианты ответа дали 20% туристов.

Выбирая маршрут, женщины чаще мужчин читают отзывы на турфорумах (13%), смотрят телешоу о путешествиях (11%), изучают сайты с информацией о конкретных направлениях (10%) и прислушиваются к рекомендациям турагентов (7%).

Реже всего туристы планируют поездку, опираясь на рекомендации бумажных путеводителей (2%).