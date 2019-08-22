Британка предложила идеальный рекламный ход, чтобы продать старые вещи

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Жительница Великобритании продавала старые вещи на одной из Интернет-барахолок Лондона. Но ей не на ком было их демонстрировать, кроме как на своей собаке Чабби.
This girl on depop models glasses she’s selling on her dog 😂😂😂 iconic pic.twitter.com/ipfMSO86Tx— lucy (@lucyanderson339) 19 августа 2019 г.
"Модель" продемонстрировала аксессуары известного итальянского бренда и других домов моды.
Многие последовали примеру предприимчивой британки и стали одевать старые вещи на своих питомцев.
Also wears hats as well pic.twitter.com/jaJ4NlsQVy— KingKong-Ben-dy 💸 (@ItsBenOnceAgain) 21 августа 2019 г.
Пользователи соцсети согласились, что хозяйка Чабби придумала идеальный рекламный ход, а ее собаке пора начинать модельную карьеру и заводить свою страницу в Интернете.