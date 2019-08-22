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РИА Новости
Культура

Британка предложила идеальный рекламный ход, чтобы продать старые вещи

05:52 22.08.2019
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© Depositphotos / VitalikRadkoСобаки в солнечных очках
Собаки в солнечных очках
© Depositphotos / VitalikRadko
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Жительница Великобритании продавала старые вещи на одной из Интернет-барахолок Лондона. Но ей не на ком было их демонстрировать, кроме как на своей собаке Чабби.
"Модель" продемонстрировала аксессуары известного итальянского бренда и других домов моды.
Многие последовали примеру предприимчивой британки и стали одевать старые вещи на своих питомцев.
Пользователи соцсети согласились, что хозяйка Чабби придумала идеальный рекламный ход, а ее собаке пора начинать модельную карьеру и заводить свою страницу в Интернете.
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