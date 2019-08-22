Мореходы, китобои, стоматологи и другие "профессии" неандертальцев

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева. На этой неделе лабораторным путем удалось получить деготь так, как это делали неандертальцы, чтобы крепить с его помощью рукоятки к каменным орудиям. Судя по составу зубного камня, они умели лечить кариес и инфекции природными антибиотиками. Новые исследования о Homo neanderthalensis кардинально изменили научные представления об образе жизни и способностях этой вымершей ветви древних людей.

Водные люди

В прошлом году на греческих островах Крите и Наксосе ученые обнаружили сотни орудий, внешне напоминавших артефакты мустьерской культуры. Ими пользовались неандертальцы. Это считалось бы вполне рядовой находкой, если бы не то, что даже в периоды оледенения у Наксоса не было сухопутной связи с материком. А значит, древние люди могли быть знакомы с основами мореходства как минимум 130 тысяч лет назад — такова примерная датировка найденных предметов.

Выводы археологов подкреплялись работой испанских и британских антропологов. На одной из неандертальских стоянок — в гибралтарских пещерах Вангард и Горама — они обнаружили признаки охоты на морских млекопитающих. В слоях, где найдены следы пребывания Homo neanderthalensis, встречались кости дельфинов и тюленей с характерными отметинами от порезов и ударов. Поймать дельфина, находясь на суше, маловероятно.

Уже в этом году ученые нашли еще одно доказательство того, что неандертальцы осваивали водные ресурсы. На большинстве их черепов (57 процентов) встречаются костяные наросты на стенке слухового прохода — экзостоз. Такие шишечки возникают из-за длительного воздействия холодного ветра или воды, и сегодня они чаще всего встречаются у профессиональных серфингистов, пловцов и ныряльщиков.

© Источник: Erik Trinkaus et al. External auditory exostoses among western Eurasian late Middle and Late Pleistocene humans. PLOS One. Published: August 14, 2019, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0220464 Образцы ушного экзостоза, обнаруженные на неандертальских черепах © Источник: Erik Trinkaus et al. External auditory exostoses among western Eurasian late Middle and Late Pleistocene humans. PLOS One. Published: August 14, 2019, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0220464 Образцы ушного экзостоза, обнаруженные на неандертальских черепах

По мнению специалистов, ушной экзостоз вполне может указывать на водную специализацию неандертальцев, интерес к рыбалке и привычку купаться в холодных водоемах. Но возможно и другое объяснение. Столь высокая частота болезни наталкивает на мысль, что причиной недуга могли стать и регулярные загрязнения ушных каналов или генетическая предрасположенность к наружным отитам.

Неожиданная ложка дегтя

В начале нулевых в разных частях европейского континента исследователи стали находить неандертальские орудия труда, состоящие из пластин и кусков костей. Причем разные части были склеены между собой при помощи дегтя. Созданы инструменты сто-двести тысяч лет назад. Кроме того, в 2013 году в Германии на одной из стоянок Homo neanderthalensis обнаружили остатки смолы возрастом 40-82 тысяч лет.

Деготь, которым пользовались древние люди, оказался березовым. Но археологических свидетельств технологии получения этой смолы из древесины до сих пор не нашли. Ученые предлагали разные варианты производства дегтя, но все они были довольно сложными и подразумевали, что неандертальцы обладали развитым абстрактным мышлением и хорошо знали свойства отдельных материалов. Ни по одной из этих методик деготь не мог получиться случайно.

Теперь такая технология найдена . Исследователи из Тюбингенского университета (Германия) показали, что при сжигании березовой коры рядом с вертикальной поверхностью камня на нем появляется деготь. Причем смола образуется даже на открытом воздухе. До этого считалось, что деготь получается, если древесину нагревать до высоких температур при ограниченном доступе воздуха.

Ученые таким образом смогли собрать 0,62 грамма смолы, а затем с ее помощью вклеить острый осколок камня в деревянный брусок с углублением на конце. Созданный в соответствии с неандертальскими технологиями топор оказался вполне функционален — исследователи смогли снять им кожу с 30-сантиметрового куска телятины.

© Иллюстрация РИА Новости Схема эксперимента по получению дегтя на открытом воздухе. Исследователи ставили камень так, чтобы угол между одной из его сторон и землей составлял 60-80 градусов. Затем рядом с ним сжигали кусочек березовой коры. Температура пламени была около 600-700 градусов Цельсия. При сжигании коры на поверхности камня образовывался деготь, который потом соскребали каменным отщепом. © Иллюстрация РИА Новости Схема эксперимента по получению дегтя на открытом воздухе. Исследователи ставили камень так, чтобы угол между одной из его сторон и землей составлял 60-80 градусов. Затем рядом с ним сжигали кусочек березовой коры. Температура пламени была около 600-700 градусов Цельсия. При сжигании коры на поверхности камня образовывался деготь, который потом соскребали каменным отщепом.

Стоматология по-неандертальски

Почти сто лет назад в пещерах недалеко от хорватского городка Крапина антропологи раскопали огромное количество неандертальских останков. Прежде всего изучались кости и черепа и только в прошлом году очередь дошла до зубов. Тогда и выяснилось , что некоторые из них имели следы прижизненной обработки заостренными предметами. Борозды, сколы и царапины наводили на мысль, что эти люди умели чинить зубы, пусть и на примитивном уровне.

Зубной камень неандертальцев, обитавших на территории нынешних Испании и Бельгии, подтверждает эти догадки. Международная группа исследователей провела метагеномный анализ зубного камня трех особей из пещер Спи и Эль-Сидрон. Выяснилось, что у одной из них был абсцесс — гнойное воспаление. И именно в ДНК ее зубного камня специалисты выделили генетический материал одного из видов бальзамического тополя, кора которого содержит салициловую кислоту. Это вещество обладает противовоспалительным, обезболивающим и жаропонижающим действием. Наиболее известное сегодня его производное — аспирин.

© Источник: David W. Frayer et al. Prehistoric dentistry? P4 rotation, partial M3 impaction, toothpick grooves and other signs of manipulation in Krapina Dental Person 20. Bulletin of the International association for paleodontology, Vol. 11 No. 1, 2017 Зубы неандертальцев, обнаруженные в пещере недалеко от Крапины. Стрелочками обозначены предполагаемые следы лечения зубов. © Источник: David W. Frayer et al. Prehistoric dentistry? P4 rotation, partial M3 impaction, toothpick grooves and other signs of manipulation in Krapina Dental Person 20. Bulletin of the International association for paleodontology, Vol. 11 No. 1, 2017 Зубы неандертальцев, обнаруженные в пещере недалеко от Крапины. Стрелочками обозначены предполагаемые следы лечения зубов.

Также там обнаружились следы плесени Penicillium, продуцирующей антибиотик. Неужели страдающий от зубной боли неандерталец занимался самолечением? Впрочем, исследователи не исключают, что ДНК целебных растений могло оказаться в зубном камне случайно, когда древний человек решил их попробовать на вкус.

Своих не бросали

Исследование неандертальских останков указывает на то, что эти древние люди были отличными костоправами. Найденные фрагменты скелетов, как правило, изобилуют следами сросшихся переломов. Так, в пещерах недалеко от Крапины антропологи обнаружили сразу несколько случаев вылеченных травм — ключицы, левой локтевой кости и даже черепа. А значит, всем этим неандертальцам как минимум в течение месяца были обеспечены необходимые неподвижность и уход.

Если же полученные травмы превращали человека в инвалида, то он вполне мог рассчитывать на помощь соплеменников. Стариков они тоже не бросали. Ярким примером такой социальной поддержки считаются останки пожилого мужчины, обнаруженные в пещере Шанидар на северо-востоке Ирака.

Он жил примерно 50 тысяч лет назад и, судя по всему, был очень больным, страдал от болезни Форестье (развитие костной ткани в связках и сухожилиях), ничего не видел (перелом стенок орбиты левого глаза) и не слышал (экзостоз слуховых проходов в обоих ушах). Кроме того, у него не хватало кисти и предплечья правой руки. Причем большая часть травм была получена им в довольно раннем возрасте.