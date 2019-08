Мореходы, китобои, стоматологи и другие "профессии" неандертальцев

© Источник: David W. Frayer et al. Prehistoric dentistry? P4 rotation, partial M3 impaction, toothpick grooves and other signs of manipulation in Krapina Dental Person 20. Bulletin of the International association for paleodontology, Vol. 11 No. 1, 2017 Зубы неандертальцев, обнаруженные в пещере недалеко от Крапины. Стрелочками обозначены предполагаемые следы лечения зубов.