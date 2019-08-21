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РИА Новости

Киев хочет подменить особый статус Донбасса децентрализацией, заявили в ДНР

22:07 21.08.2019
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© Фото : МИД ДНР Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
© Фото : МИД ДНР
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Представители Киева в политической подгруппе на встрече в Минске в среду пытались подменить прописанное в соглашениях по урегулированию конфликта в Донбассе закрепление особого статуса региона в конституции Украины понятием общей децентрализации, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Она отметила, что вместо ранее снятого с должности представителя в политической подгруппе Романа Бессмертногона от Киева заседании присутствовал "ранее участвовавший в переговорах эксперт".
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Вчера, 18:55РИА Новости
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"Пока нельзя сказать, что состоялась полноценная дискуссия – переговорщик от Киева ссылался на то, что парламент еще не работает, хотя это не является аргументом для остановки дискуссии в Минске. Также украинская сторона попыталась подменить конституционное закрепление особого статуса Донбасса понятием общей децентрализации", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.
Она отметила, что комплекс мер предусматривает предоставление Донбассу особого статуса и его закрепление в конституции Украины. По ее словам, "результатов на политическом треке возможно добиться лишь следуя переговорной логике, утвержденной комплексом мер и закрепленной предписаниями "нормандского формата" по его реализации".
Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой Украины в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его действие до конца 2019 года. В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.
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