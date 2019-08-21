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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Митрополит Онуфрий выступил в поддержку Сербcкой церкви в Черногории

22:02 21.08.2019
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© Фото : сайт Украинской православной церквиГлава Украинской православной церкви (московского патриархата) митрополит Онуфрий
Глава Украинской православной церкви (московского патриархата) митрополит Онуфрий
© Фото : сайт Украинской православной церкви
БЕЛГРАД, 21 авг – РИА Новости. Глава Украинской православной церкви (московского патриархата) митрополит Онуфрий выразил в письме поддержку Сербской православной церкви (СПЦ) в Черногории в связи с давлением властей, сообщила митрополия Черногорско-Приморская СПЦ.
Правительство Черногории утвердило в конце мая проект закона "о свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал резкую критику крупнейшей из них - митрополии Черногорско-Приморской СПЦ. В митрополии опасаются, что после утверждения соответствующего закона в Черногории начнется изъятие сербской церковной собственности. В частности, согласно положениям законопроекта, государство может объявить своими все религиозные объекты, на которые Церковь не имеет документов о праве собственности (фактически на все, построенное до 1918 года), а затем передать их непризнанной в православном мире "Черногорской церкви". Рассмотрение документа скупщиной (парламентом) страны ожидается в ближайшее время.
"С глубокой скорбью мы в Украине воспринимаем сообщения об ухудшении положения Православной Церкви на территории Черногории. Вести, которые до нас доходят, говорят об угрозе насильственного изъятия святынь и разрушения отдельных мест молитвенного поклонения, а также многом другом, что не может не тревожить наши души и сердца", - говорится в письме митрополита Онуфрия.
Он указал, что в Киеве знают об инициативе черногорских властей "с целью принять ряд дискриминационных мер по отношению к Черногорско-Приморской митрополии СПЦ в вопросе церковной собственности". По словам предстоятеля УПЦ, это происходит "на волне поддержки политиками и другими заинтересованными лицами чуждых природе церкви националистических настроений, чтобы отделить православие в Черногории от древней традиции сербского народа".
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"Особенно остро эти испытания черногорских верующих людей переживаются нами в Украине, где также не прекращаются преследования святого православия со стороны отдельных представителей нашего украинского государства. Духовенство и миряне УПЦ до сих пор переживают подобную ситуацию, когда некоторые политики, в угоду сиюминутным интересам мира сего, продолжают разделять Тело Церкви Христовой и вносить дух секуляризма в церковную ограду", - указал митрополит Онуфрий.
От имени духовенства и мирян УПЦ он выразил "братскую молитвенную поддержку" митрополиту Черногорско-Приморскому Амфилохию и его пастве. Владыка Амфилохий сообщал ранее, что СПЦ и ее духовенство и прихожане терпят притеснения от властей Черногории. Президент Мило Джуканович заявил в декабре 2018 года, что руководство республики будет добиваться независимости "автокефальной черногорской церкви" от Сербской православной церкви.
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Религия и мировоззрениеСербская православная церковьМитрополит Киевский и всея Украины ОнуфрийМило ДжукановичНовости - Религия и мировоззрениеЧерногорияУкраинаВ мире
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