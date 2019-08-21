Митрополит Онуфрий выступил в поддержку Сербcкой церкви в Черногории

БЕЛГРАД, 21 авг – РИА Новости. Глава Украинской православной церкви (московского патриархата) митрополит Онуфрий выразил в письме поддержку Сербской православной церкви (СПЦ) в Черногории в связи с давлением властей, сообщила митрополия Черногорско-Приморская СПЦ.

Правительство Черногории утвердило в конце мая проект закона "о свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал резкую критику крупнейшей из них - митрополии Черногорско-Приморской СПЦ. В митрополии опасаются, что после утверждения соответствующего закона в Черногории начнется изъятие сербской церковной собственности. В частности, согласно положениям законопроекта, государство может объявить своими все религиозные объекты, на которые Церковь не имеет документов о праве собственности (фактически на все, построенное до 1918 года), а затем передать их непризнанной в православном мире "Черногорской церкви". Рассмотрение документа скупщиной (парламентом) страны ожидается в ближайшее время.

"С глубокой скорбью мы в Украине воспринимаем сообщения об ухудшении положения Православной Церкви на территории Черногории. Вести, которые до нас доходят, говорят об угрозе насильственного изъятия святынь и разрушения отдельных мест молитвенного поклонения, а также многом другом, что не может не тревожить наши души и сердца", - говорится в письме митрополита Онуфрия.

Он указал, что в Киеве знают об инициативе черногорских властей "с целью принять ряд дискриминационных мер по отношению к Черногорско-Приморской митрополии СПЦ в вопросе церковной собственности". По словам предстоятеля УПЦ, это происходит "на волне поддержки политиками и другими заинтересованными лицами чуждых природе церкви националистических настроений, чтобы отделить православие в Черногории от древней традиции сербского народа".

"Особенно остро эти испытания черногорских верующих людей переживаются нами в Украине, где также не прекращаются преследования святого православия со стороны отдельных представителей нашего украинского государства. Духовенство и миряне УПЦ до сих пор переживают подобную ситуацию, когда некоторые политики, в угоду сиюминутным интересам мира сего, продолжают разделять Тело Церкви Христовой и вносить дух секуляризма в церковную ограду", - указал митрополит Онуфрий.