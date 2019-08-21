Более 2,6 тысячи семей в Ноябрьске на Ямале переедут из аварийного жилья

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Более 2,6 тысячи семей в городе Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в ближайшие годы смогут переехать из аварийного жилья, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Автообъезд Ямала глава округа Дмитрий Артюхов завершил посещением Ноябрьска. Губернатор традиционно побывал на строящихся социальных объектах, оценил темпы жилищного строительства и пообщался с жителями на открытой встрече.

"Губернатор рассказал о ближайшем будущем города. В следующем году начнется строительство нового здания городской поликлиники на 1400 посещений в смену. На базе бывшего санатория "Озерный" решено разместить реабилитационный центр для взрослых и детей. Планка – не ниже мирового уровня... В городе, наконец, появится собственная скорая помощь. Двенадцать новых машин скоро поступят в городскую больницу. Три детских сада, три школы, кванториум, несколько спортивных и культурных объектов – все это ждет горожан в ближайшие годы; 2627 семей смогут переехать из аварийного жилья", - говорится в сообщении.

Сразу на нескольких участках города идут крупные дорожные работы. Уже в октябре жители смогут оценить обновленную улицу Муравленко. Реконструкция участка стала возможна благодаря финансовой поддержке округа. Подрядчик рассказал главе региона, что работы идут по графику. К началу сентября дорожники обещают положить асфальт.

"Въезд в город станет уютнее", - приводятся в сообщении слова Артюхова.

Еще один объект, который появится в Ноябрьске, - городской парк культуры и отдыха. Завершить работы подрядчик должен к 1 октября.

Позже, подводя итоги посещения муниципалитетов Ямала в летний сезон, Артюхов заявил, что власть на местах должна больше работать с людьми.

"Приходилось отвечать почти в каждом муниципалитете на вопросы, которые должны решаться где-то на подходах к зданию местной администрации. Не хватает, возможно, людям прямых и открытых площадок для общения с властью. Приходится слышать о трудностях с попаданием на личный прием. Уже думаю, как мы будем это решать. Возможно, поручу главам использовать наш формат – сейчас средства связи позволяют делать это системно", - отметил губернатор.