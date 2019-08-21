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РИА Новости

В ДНР призвали наказывать виновных в обстрелах

21:56 21.08.2019
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CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Солдаты ВСУ на востоке Украины
Солдаты ВСУ на востоке Украины
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе будет ухудшаться, если виновных в обстрелах не будут привлекать к ответственности, заявил журналистам представитель ДНР в подгруппе по безопасности на переговорах в Минске Алексей Никоноров.
Очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе прошел в Минске 21 августа.
"Любому нарушению должно уделяться максимальное внимание с привлечением к ответственности виновных, в противном случае ситуация на линии соприкосновения будет усугубляться, что приведет к новым последствиям. Со своей стороны мы будем настаивать на проведении разбирательств по всем инцидентам, которые привели к разрушительным последствиям для мирных жителей, их домов и инфраструктуры, будем требовать выполнения достигнутых договоренностей", – заявил Никоноров.
Кроме того, Никоноров выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Донецкой фильтровальной станции. По его словам, силовики обустраивают в районе данного объекта свои позиции. "Это не первое продвижение и укрепление позиций ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) в этом районе, в связи с чем требуется активное и принципиальное вмешательство ОБСЕ для того, чтобы этот процесс не только остановить, но и обеспечить реальную безопасность для работы важнейшего водного инфраструктурного объекта", – сообщил Никоноров.
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