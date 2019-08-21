В ДНР призвали наказывать виновных в обстрелах

ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе будет ухудшаться, если виновных в обстрелах не будут привлекать к ответственности, заявил журналистам представитель ДНР в подгруппе по безопасности на переговорах в Минске Алексей Никоноров.

Очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе прошел в Минске 21 августа.

"Любому нарушению должно уделяться максимальное внимание с привлечением к ответственности виновных, в противном случае ситуация на линии соприкосновения будет усугубляться, что приведет к новым последствиям. Со своей стороны мы будем настаивать на проведении разбирательств по всем инцидентам, которые привели к разрушительным последствиям для мирных жителей, их домов и инфраструктуры, будем требовать выполнения достигнутых договоренностей", – заявил Никоноров.