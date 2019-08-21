На Ямале в этом году ликвидируют почти 140 несанкционированных свалок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Почти 140 несанкционированных свалок ликвидируют на Ямале в 2019 году в рамках проекта "Чистая страна", сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

"Несанкционированные свалки ликвидируют на территории населенных пунктов и в окружающих их лесах. В рамках регионального проекта "Чистая страна" в этом году планируется ликвидировать 138 свалок. Из них 24 в населенных пунктах и 114 - на землях лесного фонда", - говорится в сообщении.

Первый заместитель директора департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО Александр Гаврилюк отметил, что в рамках проекта окружные власти помогают муниципалитетам в ликвидации таких свалок.

"По результатам конкурса, проведенного департаментом природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса, бюджетам пяти муниципалитетов предоставлены субсидии на ликвидацию свалок в населенных пунктах в 2019 году. В их числе: Лабытнанги, Ноябрьск, Салехард, Надымский и Пуровский районы. Там ликвидируют 24 крупные свалки общей площадью более 38 гектаров и объемом отходов около 130 тысяч кубометров", - приводятся в сообщении слова Гаврилюка.

В настоящее время заключены соглашения между департаментом и муниципалитетами на предоставление субсидий. Для ликвидации свалок на землях лесного фонда заключены три госконтракта: на ликвидацию 97 свалок общей площадью 2,627 гектара и объемом отходов около 13 тысяч кубометров на территории Ямальского, Тарко-Салинского, Ноябрьского лесничеств.

Один контракт на ликвидацию 17 свалок общей площадью около 3 гектаров и объемом отходов около 13 тысяч кубометров территории Приуральского участкового лесничества планируется заключить до конца августа, отмечает пресс-служба.

Так, в Салехарде завершаются работы по ликвидации свалки за базой строительной фирмы "Ямата". Вывезено 640 кубометров отходов, очищена территория в 1 тысячу квадратных метров. Продолжаются работы по ликвидации еще одной свалки, находящейся в районе гаражного комплекса "Лагуна". Работы по ликвидации свалок ведутся также в городах Ноябрьск, Лабытнанги, Тарко-Сале.

Всего к 2024 году планируется ликвидировать 341 свалку, в том числе 101 – на территории населенных пунктов и 240 – на землях лесного фонда, уточняют власти.