Подмосковные власти начали ликвидировать стихийные свалки в Пушкино

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Власти Подмосковья приступили к ликвидации стихийных свалок на территории городского округа Пушкино. Об этом во время прямого эфира на телеканале Власти Подмосковья приступили к ликвидации стихийных свалок на территории городского округа Пушкино. Об этом во время прямого эфира на телеканале "360" рассказал министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.

На незаконные стихийные свалки на территории округа пожаловались неравнодушные жители городского округа. Им даже удалось сфотографировать номера большегрузов, которые сваливали отходы прямо на дороге в лесу.

Дмитрий Куракин пояснил, что несанкционированные свалки устраивают те, кто раньше занимался полигонами. После ужесточения контроля и ограничения местных властей, грузовики начали сваливать отходы в лесу.

“Эти свалки знаем. Уже ликвидируем. Часть свалок оказалась на федеральных землях — процесс будет дольше. Но завтра мы их уже не увидим", — заявил Куракин.

Руководитель ведомства отметил, что лучший способ предотвратить появление таких незаконных свалок ‒ это законодательно усилить ответственность за такое нарушение. Сегодня, после того как удается найти эти мусоровозы, непонятно, как действовать дальше. Для привлечения к ответственности нужны процессуальные документы, чтобы доказать, что мусор сваливала именно эта машина. При этом качество этих документов должно быть очень хорошим, чтобы его принял суд. К примеру, снимки обычных граждан доказательством не будут.

“Нам надо проводить рейды. И когда мы их проводим, эффект значительный. Если тянет на уголовное дело, все сложнее, но и больше эффект. Самое сильное — арест техники", — отметил глава минэкологии.

Ввести видеофиксацию предложил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин. Он предложил через приложение “Народный инспектор” снимать таких нарушителей. Сейчас через программу жители Подмосковья могут сообщать о парковках на газонах и детских площадках. Но для видеофиксации мусоровозов нужны изменения в законодательстве, посчитал Хромушин.

Пока же в качестве альтернативы он предложил жителям городского округа Пушкино вызывать к таким незаконным мусорщикам сотрудников полиции для проверки документов. По его словам, тогда появится возможность заведения административного дела, а там недалеко и до крупных штрафов.