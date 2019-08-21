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РИА Новости
Новости Подмосковья

Жители МО начнут получать новые платежки за коммуналку с 1 сентября

20:54 21.08.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Подмосковье с сентября появятся обновленные платежки за коммунальные услуги. Областной министр ЖКХ Евгений Хромушин в эфире телеканала "360" рассказал, чем новый вариант отличается от старого.
"Метраж, который рассчитывается, привязан к тарифу, а внизу красным шрифтом выделено то, как проводится расчет исходя от общего тарифа, который утвержден для регионального оператора. Даже формула расчета написана", ‒ обратил внимание министр.
По его словам, это гораздо удобнее прежнего формата. Это предстоит оценить жителям региона. На обкатку новых платежек уйдет два месяца, и реакция людей покажет, оправдан этот вариант или нет. Уточняется, что новая платежка за коммуналку начнет приходить уже с 1 сентября.
Ранее министр разъяснил, каким образом начисляется плата за вывоз мусора. Он напомнил, что она всегда рассчитывалась с квадратного метра. Если у людей есть сомнения относительно правильности цифр, указанных в квитанции, они могут подать заявку о перерасчете.
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Новости ПодмосковьяЕвгений ХромушинМосковская область
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