Жители МО начнут получать новые платежки за коммуналку с 1 сентября

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Подмосковье с сентября появятся обновленные платежки за коммунальные услуги. Областной министр ЖКХ Евгений Хромушин в эфире телеканала В Подмосковье с сентября появятся обновленные платежки за коммунальные услуги. Областной министр ЖКХ Евгений Хромушин в эфире телеканала "360" рассказал, чем новый вариант отличается от старого.

"Метраж, который рассчитывается, привязан к тарифу, а внизу красным шрифтом выделено то, как проводится расчет исходя от общего тарифа, который утвержден для регионального оператора. Даже формула расчета написана", ‒ обратил внимание министр.

По его словам, это гораздо удобнее прежнего формата. Это предстоит оценить жителям региона. На обкатку новых платежек уйдет два месяца, и реакция людей покажет, оправдан этот вариант или нет. Уточняется, что новая платежка за коммуналку начнет приходить уже с 1 сентября.