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РИА Новости

На борту упавшего под Вологдой вертолета был только пилот

20:14 21.08.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нашивки сотрудников МЧС России. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг – РИА Новости. На борту вертолета, упавшего в реку Суда в Вологодской области, по предварительным данным, был только пилот воздушного судна, заявил РИА Новости представитель ГУМЧС региона.
Ранее сообщалось, что вертолет задел линию электропередачи и упал в реку в Череповецком муниципальном районе Вологодской области. Пилот погиб, ведется поиск находившихся на борту воздушного судна людей.
"По предварительным данным, в кабине был один пилот… Вертолет упал в реку Суда. Из реки торчит фрагмент вертолета, оборваны провода ЛЭП. Из воды извлечено тело погибшего", - сказал собеседник агентства.
По его словам, заявки на полет от пилота вертолета не поступало.
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