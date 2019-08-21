На борту упавшего под Вологдой вертолета был только пилот

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг – РИА Новости. На борту вертолета, упавшего в реку Суда в Вологодской области, по предварительным данным, был только пилот воздушного судна, заявил РИА Новости представитель ГУМЧС региона.

Ранее сообщалось, что вертолет задел линию электропередачи и упал в реку в Череповецком муниципальном районе Вологодской области. Пилот погиб, ведется поиск находившихся на борту воздушного судна людей.

"По предварительным данным, в кабине был один пилот… Вертолет упал в реку Суда. Из реки торчит фрагмент вертолета, оборваны провода ЛЭП. Из воды извлечено тело погибшего", - сказал собеседник агентства.