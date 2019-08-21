Немецкие СМИ не ставят задачу вмешаться в дела других стран, заявил Маас

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Германские СМИ не ставят задачу вмешательства во внутренние дела других стран, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Он добавил, что обсуждал с главой МИД РФ Сергеем Лавровым вопрос об обвинениях в адрес Deutsche Welle о вмешательстве во внутренние дела России.

"Что касается Deutsche Welle, мы говорили об этом конкретно и предметно", - сказал Маас на брифинге по итогам переговоров с российским коллегой.

"Мы наблюдаем и видим работу Deutsche Welle - это форма качественного журнализма, и многие это подтверждают. Мы не можем понять, почему сотрудникам Deutsche Welle мешают работать, их арестовывают. С точки зрения свободы прессы, с нашей точки зрения, такие действия совершенно непонятны. Нереально – ни сейчас, ни в будущем – поверить в то, что Германия или германские СМИ хотят как-то повлиять на внутриполитическое развитие – это не их задача", - отметил Маас.

В МИД ФРГ ранее заявили, что задержания участников несанкционированной акции в Москве 3 августа "не соответствовали мирному характеру протестов", и призвали освободить задержанных. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что российское внешнеполитическое ведомство доведет до властей США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.