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РИА Новости

Угроза минирования в "Москве-Сити" не подтвердилась

19:26 21.08.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваНебоскребы делового центра "Москва-сити". В центре: башни "Империя" и "Город столиц"
Небоскребы делового центра Москва-сити. В центре: башни Империя и Город столиц
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Угроза взрыва в комплексе зданий делового центра "Москва-Сити" не подтвердилась, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось о проверке правоохранителями зданий делового центра "Москва-Сити" на Пресненской набережной после анонимной угрозы "минирования".
"Проверка завершена, угроза ложная", - сказал собеседник агентства.
Новая волна сообщений и звонков о "минировании" началась в России в январе и затронула города от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов. Похожая ситуация сложилась более года назад. Тогда массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Ни в одном случае угроза не подтвердилась.
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