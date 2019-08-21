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РИА Новости

Путин обеспокоен тем, что испытанную США ракету могут разместить в Европе

19:22 21.08.2019 (обновлено: 04:22 22.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 21 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что его беспокоит возможность осуществлять пуски испытанной США ракеты из Румынии и Польши.
"Что меня беспокоит. Эта испытанная ракета, как заявили в Пентагоне, это Tomahawk, то есть ракета морского базирования. Ее приземлили, приспособили для пусков с земли. Пуски этих ракет могут быть осуществлены с пусковых установок, которые уже расположены в Румынии и должны быть расположены в ближайшее время в Польше. Достаточно поменять только программное обеспечение", - сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Путин добавил, что не уверен в том, что американская сторона будет информировать европейских партнеров о том, какое программное обеспечение у них в этих системах находится.
"Для нас это означает, что возникает новая угроза, на которую мы соответствующим образом должны реагировать", - добавил он.
Испытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии
Вчера, 18:51РИА Новости
Путин пообещал ответ на испытания США новой ракеты
Пентагон 19 августа объявил о проведении испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года. Договор перестал действовать 2 августа, после того, как США вышли из него в одностороннем порядке. Он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.
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Министерство обороны СШАНАТОВладимир ПутинПольшаРумынияЕвропаРоссияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Так она для этого и предназначена. Возможно и в Финляндии эти ракеты разместят.
21 августа, 20:04
IIfifay
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