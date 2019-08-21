Путин обеспокоен тем, что испытанную США ракету могут разместить в Европе

ХЕЛЬСИНКИ, 21 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что его беспокоит возможность осуществлять пуски испытанной США ракеты из Румынии и Польши.

"Что меня беспокоит. Эта испытанная ракета, как заявили в Пентагоне, это Tomahawk, то есть ракета морского базирования. Ее приземлили, приспособили для пусков с земли. Пуски этих ракет могут быть осуществлены с пусковых установок, которые уже расположены в Румынии и должны быть расположены в ближайшее время в Польше. Достаточно поменять только программное обеспечение", - сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Путин добавил, что не уверен в том, что американская сторона будет информировать европейских партнеров о том, какое программное обеспечение у них в этих системах находится.

"Для нас это означает, что возникает новая угроза, на которую мы соответствующим образом должны реагировать", - добавил он.