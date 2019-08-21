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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган обсудит с Путиным атаку на турецкий военный конвой в Идлибе

19:20 21.08.2019 (обновлено: 19:55 21.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
АНКАРА, 21 авг – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным нападение на турецкий военный конвой в сирийском Идлибе, заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.
"В связи с атакой на наш конвой у наблюдательного пункта номер 9 в Идлибе мы продолжаем переговоры, передали российской стороне нашу позицию по этому поводу. Мы еще раньше договорились о том, чтобы все наблюдательные пункты были обеспечены безопасностью. Ожидаем, что так и будет. В ближайшее время наш президент проведет по этому поводу телефонный разговор с президентом России Путиным", - сказал Калын журналистам.
Сирийские правительственные войска в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб
20 августа, 18:50Сказано в эфире - Радио Sputnik
Эксперт: наступление под Хан-Шейхуном ‒ мощный удар по боевикамМосква уведомляла Анкару, что будет жестко подавлять вылазки террористов в зоны деэскалации в сирийском Идлибе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Эксперт Григорий Лукьянов в эфире радио Sputnik прокомментировал последние события в Идлибе.
По его словам, в Идлибе необходимо обеспечить перемирие и избегать его нарушения.
"Нет речи о закрытии или переносе 9-го наблюдательного пункта. Все наши пункты будут работать, как ранее. Мы продолжаем координироваться с Россией по поводу обеспечения их безопасности. У нас есть соглашение, и не только по 9-му наблюдательному пункту, но и по всем остальным", - добавил Калын.
Он призвал российскую сторону оказать влияние на Дамаск с целью недопущения новых нападений на турецкие наблюдательные пункты по контролю над зоной деэскалации в Идлибе.
В понедельник минобороны Турции сообщило о трех погибших гражданских лицах и 12 раненых при воздушной атаке на турецкий военный конвой в Идлибе. Как сообщило турецкое агентство DHA, конвой подвергся атаке со стороны сирийских ВВС.
МИД Сирии заявил в понедельник, что турецкие бронетранспортеры пересекли сирийскую границу и движутся в сторону города Хан-Шейхун в Идлибе, бои за который ведет сирийская армия.
Турция, наряду с РФ и Ираном, является гарантом перемирия в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииИдлиб (мухафаза)Владимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияПолитика
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