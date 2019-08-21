Эрдоган обсудит с Путиным атаку на турецкий военный конвой в Идлибе

АНКАРА, 21 авг – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным нападение на турецкий военный конвой в сирийском Идлибе, заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.

"В связи с атакой на наш конвой у наблюдательного пункта номер 9 в Идлибе мы продолжаем переговоры, передали российской стороне нашу позицию по этому поводу. Мы еще раньше договорились о том, чтобы все наблюдательные пункты были обеспечены безопасностью. Ожидаем, что так и будет. В ближайшее время наш президент проведет по этому поводу телефонный разговор с президентом России Путиным", - сказал Калын журналистам.

По его словам, в Идлибе необходимо обеспечить перемирие и избегать его нарушения.

"Нет речи о закрытии или переносе 9-го наблюдательного пункта. Все наши пункты будут работать, как ранее. Мы продолжаем координироваться с Россией по поводу обеспечения их безопасности. У нас есть соглашение, и не только по 9-му наблюдательному пункту, но и по всем остальным", - добавил Калын.

Он призвал российскую сторону оказать влияние на Дамаск с целью недопущения новых нападений на турецкие наблюдательные пункты по контролю над зоной деэскалации в Идлибе.

В понедельник минобороны Турции сообщило о трех погибших гражданских лицах и 12 раненых при воздушной атаке на турецкий военный конвой в Идлибе. Как сообщило турецкое агентство DHA, конвой подвергся атаке со стороны сирийских ВВС.

МИД Сирии заявил в понедельник, что турецкие бронетранспортеры пересекли сирийскую границу и движутся в сторону города Хан-Шейхун в Идлибе, бои за который ведет сирийская армия.