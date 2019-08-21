Маас призвал Россию и США сделать все для продления СНВ

"Контроль над вооружениями – эта тема тоже обсуждалась ... Никто не хочет гонки вооружений, которая была бы опасна для многих людей, не только в Европе. Поэтому я еще раз призвал, и этот призыв направлен также и в адрес США, сделать все для того, чтобы договор СНВ-3 был продлен. Есть переговоры между РФ и США (по этому поводу), и это радует", - заявил Маас на брифинге по итогам своих переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.