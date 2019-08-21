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РИА Новости

Маас призвал Россию и США сделать все для продления СНВ

19:15 21.08.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Берлин призывает Россию и США сделать все для продления СНВ-3, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Контроль над вооружениями – эта тема тоже обсуждалась ... Никто не хочет гонки вооружений, которая была бы опасна для многих людей, не только в Европе. Поэтому я еще раз призвал, и этот призыв направлен также и в адрес США, сделать все для того, чтобы договор СНВ-3 был продлен. Есть переговоры между РФ и США (по этому поводу), и это радует", - заявил Маас на брифинге по итогам своих переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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Хайко МаасСергей ЛавровМИД РФМИД ГерманииЕвропаРоссияСШАБезопасностьВ мире
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