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РИА Новости

Путин сомневается, что США сообщат европейцам об используемом в ракетах ПО

19:11 21.08.2019
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© AFP 2019 / POOL / Vincent YUРакеты Tomahawk на борту подлодки USS Hampton
Ракеты Tomahawk на борту подлодки USS Hampton
© AFP 2019 / POOL / Vincent YU
Ракеты Tomahawk на борту подлодки USS Hampton. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 21 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сомневается, что США будут информировать европейских партнеров о том, какое программное обеспечение они используют в своих ракетах.
"Что меня беспокоит: это испытанная ракета, как заявили в Пентагоне. Это Tomahawk. Это ракета морского базирования, ее "приземлили", приспособили для пусков с земли. Пуски этих ракет могут быть осуществлены с пусковых установок, которые уже расположены в Румынии и могут быть установлены в ближайшее время в Польше. Достаточно поменять только программное обеспечение в ракетах. Я не уверен, что наши американские друзья будут информировать даже европейских партнеров о том, какое программное обеспечение в этих ракетах находится. Для нас это означает, что возникли новые угрозы, на которые мы обязаны реагировать", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с президентом Финляндии Сауле Ниинистё в Хельсинки.
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Пентагон 19 августа объявил о проведении испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года. Договор перестал действовать 2 августа, он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров. Позднее в Пентагоне подтвердили РИА Новости, что была испытана модификация крылатой ракеты Tomahawk, предназначенная для поражения наземных целей. Представитель пресс-службы Пентагона подполковник Роберт Карвер также сообщил агентству, что для испытаний использовалась пусковая установка Mk-41, но другой конфигурации, чем та, которая установлена на американской базе в Румынии.
В Кремле заявили, что испытание крылатой ракеты является демонстрацией того, что американцы изначально вели дело к подрыву ДРСМД.
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Министерство обороны СШАВладимир ПутинФинляндияСШАБезопасностьВ мире
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