Лавров обсудил с Маасом продвижение переговоров в астанинском формате

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом продвижение переговоров по Сирии в астанинском формате и формирование конституционного комитета.

"Мы также поделились последней информацией об усилиях, которые предпринимаются в рамках астанинского формата в сотрудничестве с ООН по скорейшему завершению формирования конституционного комитета. Это будет очень важный этап сирийского урегулирования", - сказал Лавров.