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РИА Новости
Война в Сирии

Лавров обсудил с Маасом продвижение переговоров в астанинском формате

19:06 21.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом продвижение переговоров по Сирии в астанинском формате и формирование конституционного комитета.
"Мы также поделились последней информацией об усилиях, которые предпринимаются в рамках астанинского формата в сотрудничестве с ООН по скорейшему завершению формирования конституционного комитета. Это будет очень важный этап сирийского урегулирования", - сказал Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом
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Очередной раунд переговоров астанинского формата по Сирии в казахстанском Нур-Султане завершился 2 августа. Впервые в переговорах приняли участие представители Ирака и Ливана, получившие статус наблюдателей "Астаны" на предыдущем раунде переговоров в апреле.
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Война в СирииВойна в СирииХайко МаасСергей ЛавровМИД РФМИД ГерманииСирияРоссияВ мире
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