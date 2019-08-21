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РИА Новости

Путин анонсировал совместную работу российских и финских ученых

18:49 21.08.2019
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© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
ХЕЛЬСИНКИ, 21 авг - РИА Новости. Российские и финские ученые вместе будут работать над исследованиями в области природных ресурсов, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Финляндии Саули Ниинистё.
Президент отметил, что сотрудничество в сфере науки и образования двух стран продвигается.
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи в президентском дворце в Хельсинки
Вчера, 18:41РИА Новости
Путин договорился с Ниинисте о расширении взаимодействия в сфере экологии
"В соответствии с соглашением между Санкт-Петербургским горным университетом и технологическим университетом города Лаппеэнранта, российские и финские ученые будут вместе работать над инновационными исследованиями в области добычи, переработки и транспортировки природных ресурсов", - сказал Путин.
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Саули НиинистеВладимир ПутинФинляндияХельсинкиРоссияРИА Наука
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