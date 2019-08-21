Путин анонсировал совместную работу российских и финских ученых

Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи

ХЕЛЬСИНКИ, 21 авг - РИА Новости. Российские и финские ученые вместе будут работать над исследованиями в области природных ресурсов, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Финляндии Саули Ниинистё.

Президент отметил, что сотрудничество в сфере науки и образования двух стран продвигается.