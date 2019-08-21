Путин анонсировал совместную работу российских и финских ученых

ХЕЛЬСИНКИ, 21 авг - РИА Новости. Российские и финские ученые вместе будут работать над исследованиями в области природных ресурсов, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Финляндии Саули Ниинистё.
Президент отметил, что сотрудничество в сфере науки и образования двух стран продвигается.
"В соответствии с соглашением между Санкт-Петербургским горным университетом и технологическим университетом города Лаппеэнранта, российские и финские ученые будут вместе работать над инновационными исследованиями в области добычи, переработки и транспортировки природных ресурсов", - сказал Путин.