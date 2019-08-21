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РИА Новости

Лавров прокомментировал испытание США крылатой ракеты

18:49 21.08.2019 (обновлено: 19:04 21.08.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Испытание США крылатой ракеты с применением пусковой установки Mk-41 несет риск развала архитектуры стратегической стабильности, чреватой новым опасным витком гонки вооружений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы многие годы говорили, когда США решили размещать эти установки в рамках своей противоракетной обороны в Европе, что Mk-41 пригодна не только для запуска противоракет, но и для запуска боевых ударных крылатых ракет, и подчеркивали, что это будет прямым нарушением ДРСМД. Позавчера именно из этой установки было испытано изделие, которое подпадает под запреты ДРСМД, а установка эта развернута в Румынии уже не первый год", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с немецким коллегой Хайко Маасом.
"Поэтому мы видим в таком развитии событий риск развала архитектуры стратегической стабильности, чреватой новым опасным витком гонки вооружений", - подчеркнул министр.
Пентагон 19 августа объявил о проведении испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года. Договор перестал действовать 2 августа, он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров. Позднее в Пентагоне подтвердили РИА Новости, что была испытана модификация крылатой ракеты Tomahawk, предназначенная для поражения наземных целей. Представитель пресс-службы Пентагона подполковник Роберт Карвер также сообщил агентству, что для испытаний использовалась пусковая установка Mk-41, но другой конфигурации, чем та, которая установлена на американской базе в Румынии.
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