Лавров прокомментировал испытание США крылатой ракеты

"Мы многие годы говорили, когда США решили размещать эти установки в рамках своей противоракетной обороны в Европе, что Mk-41 пригодна не только для запуска противоракет, но и для запуска боевых ударных крылатых ракет, и подчеркивали, что это будет прямым нарушением ДРСМД. Позавчера именно из этой установки было испытано изделие, которое подпадает под запреты ДРСМД, а установка эта развернута в Румынии уже не первый год", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с немецким коллегой Хайко Маасом.