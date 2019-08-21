Путин разочарован испытаниями американских ракет, запрещенных ДРСМД

ХЕЛЬСИНКИ, 21 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что США, по его мнению, вышли из ДРСМД, чтобы провести испытания новой ракеты.
"Я могу сказать, что мы разочарованы тем, что видим. Безусловно, испытания ракеты средней дальности наземного базирования, что естественно противоречит договору о ракетах средней и меньшей дальности, обостряет ситуацию вообще в сфере безопасности в мире и в Европе в частности... Во-первых, слишком быстро американцы испытали это ракету - слишком быстро после объявления о выходе из договора. В этой связи у нас есть все основания полагать, что работа над этой ракетой, над ее приземлением - это морская ракета - началась задолго до того, как поиск поводов для выхода из договора", - сказал Путин после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.