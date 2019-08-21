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РИА Новости

Путин разочарован испытаниями американских ракет, запрещенных ДРСМД

18:46 21.08.2019 (обновлено: 19:05 21.08.2019)
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© Фото : DOD video stillИспытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии
Испытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии
© Фото : DOD video still
Испытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 21 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что США, по его мнению, вышли из ДРСМД, чтобы провести испытания новой ракеты.
"Я могу сказать, что мы разочарованы тем, что видим. Безусловно, испытания ракеты средней дальности наземного базирования, что естественно противоречит договору о ракетах средней и меньшей дальности, обостряет ситуацию вообще в сфере безопасности в мире и в Европе в частности... Во-первых, слишком быстро американцы испытали это ракету - слишком быстро после объявления о выходе из договора. В этой связи у нас есть все основания полагать, что работа над этой ракетой, над ее приземлением - это морская ракета - началась задолго до того, как поиск поводов для выхода из договора", - сказал Путин после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Вчера, 18:54РИА Новости
В Сенате США выступили против разработки ракет, запрещенных ДРСМД
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Саули НиинистеВладимир ПутинФинляндияРоссияСШАВ мире
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