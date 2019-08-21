Путин разочарован испытаниями американских ракет, запрещенных ДРСМД

"Я могу сказать, что мы разочарованы тем, что видим. Безусловно, испытания ракеты средней дальности наземного базирования, что естественно противоречит договору о ракетах средней и меньшей дальности, обостряет ситуацию вообще в сфере безопасности в мире и в Европе в частности... Во-первых, слишком быстро американцы испытали это ракету - слишком быстро после объявления о выходе из договора. В этой связи у нас есть все основания полагать, что работа над этой ракетой, над ее приземлением - это морская ракета - началась задолго до того, как поиск поводов для выхода из договора", - сказал Путин после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.