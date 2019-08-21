Лавров заявил, что обсудил с Маасом ситуацию в Идлибе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас . Архивное фото

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с коллегой из ФРГ Хайко Маасом ситуацию в сирийском Идлибе, где она обострилась из-за попыток "Хайят Тахрир Аш-Шам"* "подмять под себя" население региона.

"Говорили о ситуации, которая сложилась в Идлибе и которая обусловлена стремлением террористической структуры, которая называется теперь "Хайят Тахрир Аш-Шам"* подмять под себя все население этого многострадального района. Говорили и о том, как необходимо искоренять террористическую угрозу ", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с Маасом.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.