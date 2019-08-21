Путин оценил характер митингов за рубежом

ХЕЛЬСИНКИ, 21 авг - РИА Новости. Митинги за рубежом носят более масштабный характер, чем в Москве, там речь идет и о значительном числе погибших, и о тысячах пострадавших манифестантов и правоохранителей, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Отвечая на вопрос о протестах в Москве, он отметил, что подобные акции не являются чем-то уникальным ни для мира вообще, ни для Европы в частности.
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"Мы внимательно наблюдаем за событиями подобного рода во многих европейских столицах. И события, которые происходят там, носят гораздо более масштабный характер, тоже под политическими лозунгами, имеют достаточно тяжелые последствия для участников этих манифестаций", - заявил Путин.
"Там речь идёт и о значительном количестве погибших людей, о тысячах раненых манифестантов, в том числе тяжело раненых, и о тысячах пострадавших сотрудников правоохранительных органов", - отметил российский лидер.