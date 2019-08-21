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РИА Новости
Культура

Тейлор Свифт продала почти миллион копий альбома Lover до его релиза

20:22 21.08.2019
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© AP Photo / Invision/John SalangsangАмериканская певица Тейлор Свифт во время выступления в Хьюстоне, США
Американская певица Тейлор Свифт во время выступления в Хьюстоне, США
© AP Photo / Invision/John Salangsang
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Количество предзаказов на новую пластинку Тейлор Свифт, релиз которой запланирован на 23 августа, составило почти миллион, сообщает Variety.
"Судя по предварительным продажам, этого альбома очень ждут", - сказал Монте Липман, основатель и директор лейбла Republic Records.
Объемы продаж последнего альбома певицы под названием "Reputation", вышедшего в 2017 году, составили 2,2 миллиона в Штатах, а предыдущего диска "1989", выпущенного в 2014, - 6,2 миллиона, что неудивительно, если учесть снижение популярности пластинок в эпоху развития стриминговых сервисов.
Певица уже выпустила несколько синглов с нового альбома "Lover": Me!, You Need to Calm Down, The Archer.
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КультураМузыкаНовости культурыТейлор Свифт (певица)
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