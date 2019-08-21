Форум "Таврида" в Крыму будет работать круглогодично с 2022 года

СУДАК (Крым), 21 авг – РИА Новости. Форум "Таврида" в Крыму с 2022 года будет работать в круглогодичном режиме, заявил журналистам его руководитель Сергей Першин.

"Еще одной частью арт-кластера станет стационарный центр, который появится здесь к 2022 году, и это будет круглогодичная история, где будут "дошлифовываться" талантливые ребята, прошедшие через "сито" форума", - сказал Першин.

Он добавил, что участники форума смогут во время смен в течение всего года усилить и отточить свои знания, принять участие в мастер-классах. Уже созданную инфраструктуру в зимнее время будут консервировать и максимально рано задействовать уже весной будущего года. Першин также отметил, что местные власти и глава Крыма Сергей Аксенов оказывают максимальную поддержку проекту "Таврида".

Первый в России фестиваль творческих сообществ "Таврида-Арт" стартовал под Судаком в бухте Капсель на юго-востоке крымского полуострова, на него уже зарегистрировались более 35 тысяч человек. Основная программа фестиваля пройдет с 23 по 25 августа. Всего запланировано более 800 событий.