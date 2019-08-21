Источник рассказал о связи коллекции Гинцбургов с подворьем в Иерусалиме

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 авг – РИА Новости. Израиль продолжает требовать у РФ коллекцию Гинцбургов и даже пытался увязать вопрос о принадлежности одного из богатейших в мире собраний еврейских текстов с возвращением российской стороне исторической собственности в центре Иерусалима, рассказал высокопоставленный источник в дипломатических кругах.

При этом, по его данным, специалисты обеих стран по-прежнему ведут совместную работу над переводом в цифровой формат и интернет-публикацией тысяч рукописей и книг, несмотря на "юридические трудности", которые возникли у изначального спонсора проекта - российского предпринимателя Зиявудина Магомедова.

"Работа продолжается. Насколько мне известно, юридические трудности не имеют никакого отношения. У израильской стороны есть, еще остаются пожелания по-другому как-то отнестись к будущей судьбе этой коллекции. Прямо вам скажу, была увязка судьбы этой коллекции с решением вопроса по Александровскому подворью", - сказал источник.

"Для нас это абсолютно неподобающая увязка, потому что никогда этого не было... Тем более что с Александровским подворьем юридически все процедуры выполнены российской стороной уже два года как, и там нужно просто подтверждение этих прав", - добавил он.

Александровское подворье - единственный русский объект, который находится в черте иерусалимского Старого города, в нескольких десятков метров от места распятия, погребения и воскресения Христа. В здании, приобретенном Россией полтора века назад, расположен "порог Судных врат", у которого Иисусу по пути на Голгофу был зачитан окончательный приговор, упоминаемое в Библии "игольное ушко" - узкий проход в древней городской стене, а также храм Александра Невского.

Святыня сейчас контролируется зарубежной структурой, которая именует себя Императорским православным палестинским обществом и позиционирует в качестве наследницы дореволюционной ИППО. При нынешних хозяевах Александровское подворье сохранило первоначальное назначение, было отреставрировано и открыто для посетителей.

Коллекция Гинцбургов, собранная старинным родом меценатов-предпринимателей и хранящаяся в Российской государственной библиотеке (РГБ) в Москве, состоит из почти девяти тысяч книг XV-XIX веков и более чем двух тысяч манускриптов, самые ранние из которых датированы XII веком. Сто лет назад коллекцию попытались приобрести активисты сионистского движения для вывоза в тогдашнюю Палестину, однако после Октябрьской революции собрание было национализировано и впоследствии стало частью фондов Государственной библиотеки имени В.И.Ленина – нынешней РГБ.