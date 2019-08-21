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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Источник рассказал о связи коллекции Гинцбургов с подворьем в Иерусалиме

18:05 21.08.2019 (обновлено: 18:11 21.08.2019)
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© РИА Новости / Антон СкрипуновФасад Александровского подворья в Иерусалиме
Фасад Александровского подворья в Иерусалиме
© РИА Новости / Антон Скрипунов
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 авг – РИА Новости. Израиль продолжает требовать у РФ коллекцию Гинцбургов и даже пытался увязать вопрос о принадлежности одного из богатейших в мире собраний еврейских текстов с возвращением российской стороне исторической собственности в центре Иерусалима, рассказал высокопоставленный источник в дипломатических кругах.
При этом, по его данным, специалисты обеих стран по-прежнему ведут совместную работу над переводом в цифровой формат и интернет-публикацией тысяч рукописей и книг, несмотря на "юридические трудности", которые возникли у изначального спонсора проекта - российского предпринимателя Зиявудина Магомедова.
"Работа продолжается. Насколько мне известно, юридические трудности не имеют никакого отношения. У израильской стороны есть, еще остаются пожелания по-другому как-то отнестись к будущей судьбе этой коллекции. Прямо вам скажу, была увязка судьбы этой коллекции с решением вопроса по Александровскому подворью", - сказал источник.
"Для нас это абсолютно неподобающая увязка, потому что никогда этого не было... Тем более что с Александровским подворьем юридически все процедуры выполнены российской стороной уже два года как, и там нужно просто подтверждение этих прав", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
8 ноября 2017, 02:49РИА Новости
Путин и Нетаньяху были инициаторами оцифровки коллекции Гинцбургов
Александровское подворье - единственный русский объект, который находится в черте иерусалимского Старого города, в нескольких десятков метров от места распятия, погребения и воскресения Христа. В здании, приобретенном Россией полтора века назад, расположен "порог Судных врат", у которого Иисусу по пути на Голгофу был зачитан окончательный приговор, упоминаемое в Библии "игольное ушко" - узкий проход в древней городской стене, а также храм Александра Невского.
Святыня сейчас контролируется зарубежной структурой, которая именует себя Императорским православным палестинским обществом и позиционирует в качестве наследницы дореволюционной ИППО. При нынешних хозяевах Александровское подворье сохранило первоначальное назначение, было отреставрировано и открыто для посетителей.
Александровское подворье в Иерусалиме
13 июня 2017, 18:33РИА Новости
Степашин: "западенцы" захватили Александровское подворье в Иерусалиме
Коллекция Гинцбургов, собранная старинным родом меценатов-предпринимателей и хранящаяся в Российской государственной библиотеке (РГБ) в Москве, состоит из почти девяти тысяч книг XV-XIX веков и более чем двух тысяч манускриптов, самые ранние из которых датированы XII веком. Сто лет назад коллекцию попытались приобрести активисты сионистского движения для вывоза в тогдашнюю Палестину, однако после Октябрьской революции собрание было национализировано и впоследствии стало частью фондов Государственной библиотеки имени В.И.Ленина – нынешней РГБ.
В ноябре 2017 года РГБ и Национальная библиотека Израиля подписали соглашение об оцифровке текстов и их публикации в интернете. Спонсором проекта тогда стал совладелец группы компаний "Сумма" Магомедов. В марте 2018 года его арестовали в Москве по подозрению в особо тяжких преступлениях. Виновным себя он не считает. -0-
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Религия и мировоззрениеИмператорское православное палестинское обществоРоссийская государственная библиотекаИзраильрелигия
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