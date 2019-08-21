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РИА Новости

В Москве начали проверку инцидента с поджогом мужчины

17:53 21.08.2019 (обновлено: 17:56 21.08.2019)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Следователи начали проверку после того, как мужчину подожгли на юге Москвы, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Ранее сообщалось, что на улице Касимовской неизвестный облил жидкостью мужчину и поджег, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали.
"По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве проводится проверка", - сказала Иванова.
По ее словам, днем в среду потерпевший распивал спиртные напитки во дворе дома на улице Касимовская. Житель района сделал ему замечание, затем облил горючей смесью мужчину, а также деревянную лавку и стол.
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"Мужчина, совершивший поджог, установлен и в ближайшее время будет доставлен в следственный отдел. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - добавила Иванова.
Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Москве РИА Новости сообщили, что полиция задержала двух человек, которых подозревают в поджоге мужчины на юге столицы.
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Юлия ИвановаСледственный комитет РФМоскваРоссияПроисшествия
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