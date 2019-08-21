Деми Ловато сыграет исландскую певицу в фильме "Евровидение"

Американская актриса, певица и автор песен Деми Ловато на церемонии вручения премии American Music Awards

© AP Photo / Invision/Jordan Strauss Американская актриса, певица и автор песен Деми Ловато на церемонии вручения премии American Music Awards

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Певица Деми Ловато сыграет главную роль в комедийном фильме "Евровидение" от Netflix. Об этом сообщил в Твиттере продюсер и актер Уилл Ферелл.

🎂 Happy Birthday #DemiLovato !!! 🎂 Famous baker and star of Netflix's Eurovision, Will Ferrell, made you a cake. pic.twitter.com/l7qPdCO5pX — Netflix Is A Joke (@NetflixIsAJoke) 21 августа 2019 г.

Она сыграет персонажа по имени Катяна - одну из лучших певиц Исландии, которая выступает на международном песенном конкурсе.

В проекте также примут участие Рэйчел МакАдамс, Пирс Броснан, Уилл Ферелл и другие.

Для актрисы участие в проекте станет первой большой работой после роли подростка Митчи Торрес в молодежном фильме Disney "Рок в летнем лагере 2: Отчетный концерт" (2010 год).