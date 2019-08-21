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РИА Новости
Культура

Деми Ловато сыграет исландскую певицу в фильме "Евровидение"

18:52 21.08.2019
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© AP Photo / Invision/Jordan StraussАмериканская актриса, певица и автор песен Деми Ловато на церемонии вручения премии American Music Awards
Американская актриса, певица и автор песен Деми Ловато на церемонии вручения премии American Music Awards
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Певица Деми Ловато сыграет главную роль в комедийном фильме "Евровидение" от Netflix. Об этом сообщил в Твиттере продюсер и актер Уилл Ферелл.
Она сыграет персонажа по имени Катяна - одну из лучших певиц Исландии, которая выступает на международном песенном конкурсе.
В проекте также примут участие Рэйчел МакАдамс, Пирс Броснан, Уилл Ферелл и другие.
Для актрисы участие в проекте станет первой большой работой после роли подростка Митчи Торрес в молодежном фильме Disney "Рок в летнем лагере 2: Отчетный концерт" (2010 год).
Режиссер картины - Дэвид Добкин ("Судья", "Шанхайские рыцари").
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