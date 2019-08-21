В Воронежской области десять человек погибли от отравления грибами

ВОРОНЕЖ, 21 авг - РИА Новости. Девять взрослых и один ребенок умерли с начала сезона от отравления грибами в Воронежской области, сообщает в среду департамент здравоохранения региона.

"Из-за острой интоксикации грибами вчера умерла еще одна жительница Воронежа. Таким образом, общее число смертельных случаев увеличилось до 10. Из-за отравления грибами умерли девять взрослых пациентов и один ребенок", - говорится в сообщении.