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РИА Новости

В Воронежской области десять человек погибли от отравления грибами

17:46 21.08.2019
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CC BY 4.0 / Agnes Monkelbaan / Mushrooms on dead woodGalerina marginata
Galerina marginata
CC BY 4.0 / Agnes Monkelbaan / Mushrooms on dead wood
ВОРОНЕЖ, 21 авг - РИА Новости. Девять взрослых и один ребенок умерли с начала сезона от отравления грибами в Воронежской области, сообщает в среду департамент здравоохранения региона.
"Из-за острой интоксикации грибами вчера умерла еще одна жительница Воронежа. Таким образом, общее число смертельных случаев увеличилось до 10. Из-за отравления грибами умерли девять взрослых пациентов и один ребенок", - говорится в сообщении.
По данным департамента, на 21 августа в стационаре воронежской областной больницы №1 находятся 11 человек с диагнозом "отравление грибами". Как отмечают врачи, из них пятеро – в тяжелом состоянии, двое – в реанимации.
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