Инновации на ж/д транспорте обсудят в рамках салона PRO//Движение.Экспо

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Инновации на железнодорожном транспорте станут одной из ключевых тем деловой программы Международного железнодорожного салона пространства 1520 PRO//Движение.Экспо, который пройдет 28-31 августа в подмосковной Щербинке, сообщили организаторы салона.
"В повестке деловой программы - сессии, посвященные созданию научно-технологического фундамента инновационного развития железнодорожного транспорта, вопросам инфраструктуры, инновационным решениям для бизнеса, развитию сети региональных инновационных площадок ОАО "РЖД" и многое другое", - говорится в сообщении.
В рамках салона один из флагманов отрасли - "Сименс Мобильность" представит инновационные решения для ж/д транспорта, в частности, модель двухэтажного пассажирского поезда на основе Desiro HIGH Capacity (HC), который в настоящее время эксплуатируется в Германии. Эта концепция ляжет в основу проекта поезда, который прорабатывается в России и для России. Кроме того, компания продемонстрирует технологии умного анализа и обработки данных для прогнозирования отказов сложных технических систем, отметили организаторы.
Также на выставке будут работать разделы, посвященные интерьерам и сервисам в пассажирских ж/д составах, вагоно- и локомотивостроению, техническому обслуживанию и железнодорожной инфраструктуре, цифровых технологиях и умных транспортных системах.