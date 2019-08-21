Инновации на ж/д транспорте обсудят в рамках салона PRO//Движение.Экспо

В рамках салона один из флагманов отрасли - "Сименс Мобильность" представит инновационные решения для ж/д транспорта, в частности, модель двухэтажного пассажирского поезда на основе Desiro HIGH Capacity (HC), который в настоящее время эксплуатируется в Германии. Эта концепция ляжет в основу проекта поезда, который прорабатывается в России и для России. Кроме того, компания продемонстрирует технологии умного анализа и обработки данных для прогнозирования отказов сложных технических систем, отметили организаторы.