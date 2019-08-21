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РИА Новости
Мурманская область

Систему среднего спецобразования в Заполярье адаптируют к крупным проектам

17:13 21.08.2019
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАндрей Чибис
Андрей Чибис
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
МУРМАНСК, 21 авг – РИА Новости. Система среднего специального образования в Мурманской области будет перестроена для нужд крупных инфраструктурных проектов, которые реализуются в регионе и предполагают привлечение большого количества квалифицированных кадров, сообщил журналистам в кулуарах форума #ЧТОНЕТАК врио губернатора Андрей Чибис.
В Мурманской области реализуется несколько крупных инфраструктурных проектов, в частности, по строительству Мурманского транспортного узла, а также крупнейший проект ПАО "Новатэк", предполагающий создание перевалки СПГ в губе Ура.
"МТУ, порт Лавна, новый терминал, железнодорожная магистраль, станция перегрузки – мы доказали необходимость увеличения грузопотока в два раза к 2035 году, это 44 миллиона тонн, это мощнейший логистический центр, 44 миллиона тонн – это половина задачи для СМП, которая поставлена президентом", - сказал Чибис.
Он отметил, что только проект "Новатэка" предполагает создание почти 15 тысяч рабочих мест.
"С "Новатэком" мы договорились о том, что мы выстроим систему: под потребности "Новатека", как и других крупных работодателей, на перспективу 10 лет мы перестроим нашу систему среднего специального образования, систему подготовки в старших классах школы. "Новатэк" готов проинвестировать модернизацию учебных заведений, чтобы готовить высококлассных специалистов", - добавил врио губернатора.
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В апреле правительство РФ утвердило план строительства перегрузочного СПГ-терминала "Новатэка" в Мурманске с предварительной оценкой инвестиций в проект в 70 миллиардов рублей и сроком реализации в 2023 году. Сама компания позднее уточняла РИА Новости, что планирует запустить комплекс в 2022 году. В июле правительство РФ внесло терминал "Новатэка" по перевалке СПГ мощностью 20,875 миллиона тонн в Мурманской области в схему территориального планирования России в области федерального транспорта и автодорог федерального значения.
Общественная палата России в среду провела в Мурманской области традиционный круглый стол в рамках федерального проекта #ЧТОНЕТАК. Участники обсудили наиболее яркие общественные практики в области развития городской среды, этнической самобытности, экологии, благотворительности, культурных инициатив.
Федеральный проект #ЧТОНЕТАК работает с 2017 года и уже реализован в 16 регионах России: Астраханской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Кировской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Рязанской, Ульяновской, Ярославской областях, республиках Карелия и Хакасия, Алтайском и Красноярском краях.
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