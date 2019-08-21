Власти Йемена попросили президента исключить ОАЭ из арабской коалиции

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Международно признанное правительство Йемена потребовало от президента Абд Раббу Мансура Хади исключить ОАЭ из созданной четыре года назад арабской коалиции для оказания помощи правительственным силам в борьбе с мятежниками-хуситами за их поддержку сепаратистов из Переходного совета Южного Йемена, сообщил РИА Новости министр транспорта Йемена Салех аль-Джабвани.

"Правительство в своем вчерашнем заявлении возложило на ОАЭ полную ответственность за происходящее (на юге Йемена - ред.) и передало президенту просьбу с требованием прекратить участие ОАЭ в арабской коалиции, действующей в Йемене", - сказал аль-Джабвани.

По его словам, в настоящее время правительство собирает досье против ОАЭ по политическому, гуманитарному направлениям, а также в области нарушения прав человека, которое касается нарушений, создания тайных тюрем, суверенитета страны и попыток ее разделения, для представления в международные организации и суды.

Он обвинил власти в Абу-Даби в создании Переходного совета Южного Йемена, выступающего за отделение юга страны. "ОАЭ в первую и последнюю очередь ответственны за все происходящее", - сказал аль-Джабвани.

В Адене, куда из захваченной хуситами Саны перебралось правительство Йемена, 7 августа начались столкновения сил правительства Абд Раббу Мансура Хади и сепаратистов - сторонников Переходного совета Южного Йемена. Силы "Пояса безопасности", подчиняющиеся совету, захватили военные базы в Адене, госучреждения и президентский дворец. В боях погибли 40 человек, 260 были ранены.

В минувший четверг под давлением Саудовской Аравии они начали возвращать госучреждения в Адене под контроль правительства. Однако накануне, несмотря на договоренности, силы Переходного совета Южного Йемена установили контроль над базой военной полиции правительства Йемена в провинции Абьян на юге страны. По информации источника РИА Новости, в результате столкновения шесть йеменских солдат погибли, несколько получили ранения. Кроме того, жертвой столкновений стал один мирный житель.

Правительство Хади, базирующееся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, обвиняет ОАЭ в оказании финансовой и военной помощи сепаратистам и призывает Абу-Даби немедленно прекратить ее.