Семьям в Верхневолжье при рождении ребенка дадут подарок на 10 тысяч рублей

ТВЕРЬ, 21 авг -РИА Новости. В Тверской области каждой семье, где родился ребёнок, будет вручён подарок на сумму не менее 10 тысяч рублей. Такое решение регионального Правительства на Форуме муниципальных образований Тверской области озвучил Губернатор Игорь Руденя.

Такое решение регионального правительства на форуме муниципальных образований Тверской области озвучил губернатор региона Игорь Руденя. "Планируем, что с первого октября эта норма уже будет действовать. Каждому новорожденному будет вручен подарок от Тверской области со всем нашими знаками отличия, памятными надписями. Люди, которые рожают детей, должны знать, что мы заботимся о них, помним о них и нам очень нужны многодетные, молодые семьи", - сказал Руденя РИА Новости.

Вторая инициатива, о которой глава региона сообщил, подводя итоги форума, касается обновленной работы отделов записи актов гражданского состояния. Планируется, что регистрировать новорожденных и получать свидетельства о рождении молодые родители смогут прямо в роддомах. Пилотным для реализации проекта станет областной клинический перинатальный центр имени Е.М. Бакуниной, далее опыт будет распространён на другие медицинские учреждения региона.

Как отмечает пресс-служба, в Тверской области меры поддержки семей с детьми совершенствуются постоянно. С этого года молодым семьям, в которых один из супругов моложе 25 лет, при рождении или усыновлении первого ребёнка предоставляют выплаты в размере 200 тысяч рублей на частичное погашение ипотеки. По инициативе главы региона свыше 11,3 тысяч многодетных семей Верхневолжья освобождены от платы за вывоз твердых коммунальных отходов.