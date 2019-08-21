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РИА Новости

СПЧ создаст рабочую группу по проблеме незарегистрированных лекарств

16:50 21.08.2019
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© Depositphotos / SashaKhalabuzarАптека
Аптека
© Depositphotos / SashaKhalabuzar
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ создаст рабочую группу по проблеме не имеющих аналогов жизненно необходимых лекарств, не зарегистрированных в России, сообщил РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов.
Как сообщается на сайте совета, Минздрав РФ ответил на обращение СПЧ по вопросу ускоренной регистрации лекарственных препаратов для медицинского применения. Ранее СПЧ обратился в министерство с просьбой принять неотложные меры по исправлению ситуации с уголовным преследованием органами ФТС России лиц, приобретающих по интернету лекарственные средства, не зарегистрированные в установленном порядке в России.
"Исходя из ответов Минздрава, мы (СПЧ) будем готовить создание рабочей группы по проблеме незарегистрированных лекарств", - сказал Федотов.
По его словам, СПЧ в обращении к Минздраву отметил, что очень озабочен ситуацией не имеющих аналогов жизненно необходимых лекарств, не зарегистрированных в России, и попросили объяснить, можно ли принять какие-то меры.
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"Нас вполне удовлетворил ответ министра (здравоохранения Вероники) Скворцовой. Теперь мы лучше понимаем реальную ситуацию и рассматриваем это как приглашение к диалогу об ее изменении. Совместная работа с Минздравом позволит нам дать оптимальные предложения к диалогу в целях решения проблемы", - пояснил глава СПЧ.
Ранее директор детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава написала в Facebook, что в Москве задержали еще одну мать, которая заказала за границей не зарегистрированное в России лекарство "Фризиум". Общественность и правозащитники назвали ситуацию "абсурдной и бесчеловечной", свою обеспокоенность выразили и в Кремле. После этого Федеральная таможенная служба заявила о возбуждении уголовного дела, женщина проходит в нем как свидетель. Позже прокуратура отменила возбуждение уголовного дела о провозе через границу не зарегистрированного в России лекарства "Фризиум".
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СПЧФедеральная таможенная служба РФМихаил ФедотовРоссияОбщество
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