СПЧ создаст рабочую группу по проблеме незарегистрированных лекарств

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ создаст рабочую группу по проблеме не имеющих аналогов жизненно необходимых лекарств, не зарегистрированных в России, сообщил РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов.

Как сообщается на сайте совета, Минздрав РФ ответил на обращение СПЧ по вопросу ускоренной регистрации лекарственных препаратов для медицинского применения. Ранее СПЧ обратился в министерство с просьбой принять неотложные меры по исправлению ситуации с уголовным преследованием органами ФТС России лиц, приобретающих по интернету лекарственные средства, не зарегистрированные в установленном порядке в России.

"Исходя из ответов Минздрава, мы (СПЧ) будем готовить создание рабочей группы по проблеме незарегистрированных лекарств", - сказал Федотов.

По его словам, СПЧ в обращении к Минздраву отметил, что очень озабочен ситуацией не имеющих аналогов жизненно необходимых лекарств, не зарегистрированных в России, и попросили объяснить, можно ли принять какие-то меры.

"Нас вполне удовлетворил ответ министра (здравоохранения Вероники) Скворцовой. Теперь мы лучше понимаем реальную ситуацию и рассматриваем это как приглашение к диалогу об ее изменении. Совместная работа с Минздравом позволит нам дать оптимальные предложения к диалогу в целях решения проблемы", - пояснил глава СПЧ.