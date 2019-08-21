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РИА Новости

В ЛНР подтвердили готовность к обмену пленными по формуле "всех на всех"

16:45 21.08.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Луганской области
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Луганской области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Луганской области. Архивное фото
ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости. Самопровозглашенная Луганская народная республика подтвердила на заседании гуманитарной подгруппы в Минске готовность к обмену удерживаемыми в ходе конфликта в Донбассе лицами по формуле "всех установленных на всех установленных", сообщила РИА Новости руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.
В среду в Минске началось очередное заседание контактной группы по Донбассу. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова по итогам заседания гуманитарной подгруппы заявила, что Киев оказался не готов обсуждать процесс обмена пленными.
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"На заседании гуманитарной подгруппы со стороны ЛНР была подтверждена готовность к проведению обмена удерживаемыми лицами в формате "всех установленных на всех установленных", - сообщила Кобцева.
Она подтвердила, что Киев не готов был обсуждать обмен удерживаемыми лицами.
"К сожалению, со стороны Украины присутствовал представитель, не владеющий ситуацией по данному вопросу", - уточнила представитель ЛНР.
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Ситуация в ДНР и ЛНРОльга КобцеваЛНРДарья МорозоваДонбассДонецкая Народная РеспубликаМинскКиевУкраинаВ мире
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