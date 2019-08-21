В ЛНР подтвердили готовность к обмену пленными по формуле "всех на всех"

Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Луганской области. Архивное фото

Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Луганской области

ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости. Самопровозглашенная Луганская народная республика подтвердила на заседании гуманитарной подгруппы в Минске готовность к обмену удерживаемыми в ходе конфликта в Донбассе лицами по формуле "всех установленных на всех установленных", сообщила РИА Новости руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

В среду в Минске началось очередное заседание контактной группы по Донбассу. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова по итогам заседания гуманитарной подгруппы заявила, что Киев оказался не готов обсуждать процесс обмена пленными.

"На заседании гуманитарной подгруппы со стороны ЛНР была подтверждена готовность к проведению обмена удерживаемыми лицами в формате "всех установленных на всех установленных", - сообщила Кобцева.

Она подтвердила, что Киев не готов был обсуждать обмен удерживаемыми лицами.